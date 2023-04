Chatruc, ídolo de Racing, colaboró en la colecta para Independiente y tuvo que dar explicaciones

La colecta de Santiago Maratea para salvar a Independiente ya reunió dos millones de dólares. Entre los aportantes se encuentran hinchas y exjugadores del Rojo, pero también hay sorpresas como la que dieron dos ídolos de Racing, José Chatruc y Maxi Estévez.

Ambos se sumaron a la campaña de su clásico rival, pero la noticia no cayó muy bien entre los fanáticos de la Academia. A través de las redes sociales, los hinchas de Racing criticaron el hecho de que sus ídolos formen parte de la recaudación de dinero que comanda Maratea.

En el caso de Pepe Chatruc, luego de contar que había aportado dinero para salvar al Rojo de su crisis, desató el enojo de muchos hinchas de la Academia. El exjugador grabó un video para dar explicaciones tras la repercusión de su aporte con el Rojo.

“Bueno, simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general del fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío y porque me parece que es el vecino y sin Independiente no hay clásico, sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco”, recalcó Chatruc en el video que se divulgó por las redes sociales.

José Chatruc, ídolo de Racing. Foto: Olé

En el posteo, el ídolo de Racing agregó: “Por supuesto que es un rival, pero mis hijos son de Racing. Saludo a todos los que dicen ‘no vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, vas a ver’”.

Y continuó: “Mis hijos son socios de Racing, pago la cuota, la tengo al día y no quiero que odien a nadie y que sean felices y que sí tengan rivalidad, pero sin tanta locura. Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad”.

“A los que sí me quieren de Racing, que son la mayoría, espero, les mando un beso grande, muy agradecido con todas las muestras de cariño y siempre estoy para colaborar. No busco ni sobres, ni lucrar con el club, ni nada. Aguante Racing”, finalizó José Chatruc para calmar las críticas.

Tuit de José Chatruc, tras conocerse la campaña de Santi Maratea. Foto: Twitter/@ChatrucJose2

“Las reacciones contra Chatruc, por parte de los hinchas de la Academia, se expusieron a través de Twitter. Algunas las contestó. Uno de los usuarios le comentó: “Se me cayó un ídolo”, a lo que Pepe no dudó en contestar: “Lo hice porque tengo dos huevos gigantes. Prefiero no ser tu ídolo si pensás así”.

Aun así, los seguidores del ídolo de Racing se manifestaron en favor del exjugador por dejar las rivalidades de lado y brindar su aporte en favor del fútbol.