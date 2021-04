Boxeo: volvió Cotón Reveco al ring, mostró su jerarquía, cantó victoria y se ilusiona con algo más importante.

La espera duró tres años, la más larga de su historial profesional y cuando nadie esperaba que lo hiciera pese a sus 37 años Juan Carlos Reveco retornó al boxeo y lo hizo frente a bonaerense, Jeremías Ulibarre a quien venció ampliamente en fallo unánime en la división supermosca en seis round.

Una noche esperada para el popular Cotón, ex doble campeón mundial minimosca y mosca de la AMB , la que tuvo lugar en el Club Atlético Talleres de la localidad de Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. Esperada porque su regreso de alguna manera generó muchas expectativas más allá de que su presencia sólo fue en una pelea de respaldo, pero su jerarquía navegó ampliamente sobre el ring frente a Ulibarre a quien dominó de palmo a palmo.

Jerarquía que lo convirtió en el mejor boxeador mendocino de los últimos 15 años y uno de los top más valioso del país, pese al tiempo sin pelear mantuvo su línea y sólo en apenas algunos pasajes se prendió a lo que propuso Ulibarre, un boxeador físicamente mucho más grande Reveco, pero técnicamente inferior.

Por primera vez en su carrera rentada, Reveco tuvo en su rincón al entrenador Osvaldo Corro, con quien trabaja desde hace un año y medio. Tras la contienda se abrazaron pupilo y técnico, como dando muestra de que habían dado el primer paso a un anhelado regreso.

Volvió Cotón Reveco y el boxeo mendocino se puso de pie. / Gentileza: Ramón Cairo

No ha sido fácil para el púgil nacido en Malargue el retorno, luego de aquella derrota en Estados Unidos en febrero de 2018, donde perdió por nocaut técnico frente al filipino, Donnnie Nietes, donde buscó el título mundial mosca de la Federación Internacional (FIB). Pelea a la que llegó lleno de inconvenientes personales, pese a ello tomó la decisión de pelear sabiendo los riesgos que habían. “No estaba bien mentalmente tenía quilombos personales y fui lo mismo sabiendo que no me iba a ir bien”, contó hace unos días.

En el Club Talleres de Galvez dominó claramente y si bien le costó encontrar la distancia en los primeros momentos, siempre tuvo el control de la pelea y por lo cual los jueces lo vieron ganar con estos guarismos: Andrés Baldessari 60 a 54, Carlos Bachela 60 a 53,5, y Alberto Magaró 60 a 55. La tarjeta de Más Deportes también fue en favor del mendocino, 60 a 54,5.

Ulibarre expuso guapeza frente a Reveco, que lo castigó duro tanto en la zona alta como en las blandas, lo costó moverlo al bonaerense que de contra supo conectar algún voleo de derecha en el rostro del malargüino.

Cotón dominó siempre el centro del ring y fue quien tomó iniciativa, así, en el cuarto round lo encontró con un gancho al hígado a Ulibarre, quien supo pasar el difícil momento ante el ex campeón mundial que buscó noquearlo, pero le faltó precisión y profundidad en algunos golpes. En los últimos pasajes buscó descargar lo mejor el pupilo de Corro, pero también se cuidó de la contra y aprovechó el trabajo de los seis rounds para afirmarse y retomar confianza de cara al futuro inmediato. Dominó, gustó y no defraudó pese a la superioridad ante su rival y terminó impecable la contienda y la exigencia.

Cotón Reveco y un clásico golpe suyo. / Gentileza: Ramón Cairo.

Con este triunfo Juan Carlos Reveco estiró su record a 40 triunfos, 19 por nocauts y 4 derrotas. Por su lado Ulibarre quedó con un record de 8 triunfos (1 por nocaut), 12 derrotas y 1 empate.