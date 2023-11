Así se jugarán los cuartos de final de la Copa de la Liga: los cruces, días, horarios, estadios y TV en vivo

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las cuatro sedes para los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga y que la siguiente fase comenzará este sábado a las 18.30 con Huracán vs. Platense y Godoy Cruz vs. Banfield a las 21.30 y terminará el domingo con River vs. Belgrano y Racing vs. Rosario Central.

Los dos primer encuentros del sábado 2 de diciembre se disputarán en Cuyo: Huracán y Platense estarán en el estadio San Juan del Bicentenario a las 18.30, mientras que Godoy Cruz y Banfield viajarán a La Pedrera en San Luis a las 21.30.

Por otra parte, el domingo 3, River y Belgrano se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a las 18.30 y Racing con Rosario central cerrarán los cuartos de final en el Padre Ernesto Martearena de Salta a las 21.30.

El River de Demichelis enfrentará a Belgrano, en Córdoba.

El sistema de disputa enfrentará a los cuatro primeros de las zonas A y B por el orden en el cuál finalizaron las 14 fechas regulares: el primer se medirá con el cuarto de cada grupo y el segundo con el tercero. En caso de empate habrá definición por penales.

Aunque todavía no hay nadas confirmado al respecto, se barajó la posibilidad de que las semifinales del certamen se jugarían en Córdoba y Salta, dos sedes de estos cuartos de final, pero que para la gran final el estadio escogido sería el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cuartos de final de la Copa de la Liga

Sábado 2 de diciembre

18.30 Huracán – Platense (Estadio San Juan del Bicentenario -San Juan-)

21.30 Godoy Cruz – Banfield (Estadio La Pedrera -San Luis-)

Domingo 3 de diciembre

18.30 River – Belgrano (Estadio Mario Alberto Kempes -Córdoba-)

21.30 Racing – Rosario Central (Estadio Padre Ernesto Martearena -Salta-)

La televisación de todos los partidos estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Vía streaming, los encuentros podrán verse a través de la plataforma DGO.

NA