Aseguran que Marcelo Bielsa podría dirigir un equipo de Premier League: las condiciones que exige

Marcelo Bielsa ya hace un año que no dirige profesionalmente tras su último paso por el Leeds de la Premier League inglesa, club en el que tuvo la fortuna de ascender desde el Championship y que tras una discreta primera temporada, los resultados no aparecieron en la segunda y fue despedido de su cargo.

Lo cierto es que en las últimas horas podría darse el regreso triunfal del ex director técnico de la selección argentina a las islas. Según el medio The Sun, el regreso a Leeds sin duda sería un gran impacto, pero no descartan que Bielsa termine en un club diferente.

Marcelo Bielsa

Independientemente de cuál sea su destino, el regreso del DT a la Premier League sin duda sería bien recibido. Su pasión por el juego y su noción táctica le han ganado muchos seguidores en Inglaterra, y está claro que todavía tiene un deseo ardiente de triunfar al más alto nivel.

Las exigencias de Bielsa para volver a la Premier League

Recordemos que Marcelo Bielsa fue tentado por dos clubes de la Premier League en el último año, pero sus extrañas demandas hicieron caer las negociaciones. Esto se debe a que el “Loco” demanda control total en cada uno de los equipos que dirige, prestando especial atención a la sinstalaciones de los clubes y al trabajo en las inferiores.

El primero de ellos fue el Everton, quien rechazó la propuesta del rosarino, que había pedido un contrato de tres años y medio por valor de 10 millones de libras al año. Además de querer pasar los primeros seis meses trabajando con la Sub-21 y la academia antes de convertirse en entrenador del primer equipo.

Bielsa no cerró de la mejor manera su gran etapa en Leeds (AP)

Estas demandas dieron como resultado que los Toffees nombraran a Sean Dyche en su lugar, ya que el club se encuentra en una situación preocupante al luchar por mantener la categoría y conseguir un entrenador era una misión de urgencia.

Seguramente en un futuro no muy lejano Bielsa vuelva a tierras inglesas, ya que es un técnico de gran experiencia y ha dirigido a equipos de la talla de Espanyol, Athletic de Bilbao, Marsella y Lille durante su dilatada carrera.