Activistas del grupo Futuro Vegetal ingresaron esta madrugada en la mansión del futbolista argentino Lionel Messi en la isla de Ibiza para llevar a cabo una protesta que incluyó la exhibición de una pancarta con el mensaje “Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police” (Ayuda al planeta, cómete un rico y abole la Policía), además de vandalizar la fachada con pintura roja y negra.

El colectivo justificó su acción señalando que “el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis”. Futuro Vegetal también denunció que la mansión de Messi, adquirida por 11 millones de euros, es una construcción ilegal. “Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todas”, afirmó el portavoz del colectivo, Bilbo Bassaterra.

Activistas climáticos se metieron a la mansión de Messi en Ibiza y vandalizaron su fachada (Gentileza / El Mundo)

Según informó diario El Mundo, cuando Messi adquirió la vivienda en 2022, no contaba con el certificado de final de obra requerido por el Ayuntamiento de San José ni con la cédula de habitabilidad, lo que legalmente impide al propietario dar de alta los servicios de agua y luz. Además, la vivienda había sido expedientada por “movimientos de tierra, realización de bancales, cambios en la topografía del terreno, y excavaciones para instalaciones” realizadas por el anterior propietario para habilitar parte de un garaje como vivienda.

Futuro Vegetal aprovechó la ocasión para criticar las políticas medioambientales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de subvencionar a grandes corporaciones cárnicas y energéticas, responsables del aumento de la temperatura media del planeta. En su comunicado, la organización señaló que “las instituciones están al servicio de una pequeña clase dominante y no representan la voluntad popular”.

La protesta también puso en evidencia las condiciones internas de la mansión de Messi, que hasta ahora solo se conocían a través de las imágenes compartidas por el futbolista en redes sociales, como el pequeño campo de fútbol donde juega con sus hijos.

La acción de Futuro Vegetal, que se presenta como un acto de desobediencia civil no violenta, busca denunciar la continuidad en las políticas gubernamentales que agravan la crisis climática y la desigual responsabilidad en la misma.

Además, los activistas recordaron la reciente expulsión de 200 trabajadores de un asentamiento ilegal en Ibiza, criticando las políticas del Partido Popular y Vox que planean legalizar edificaciones ilegales a cambio de un pago, considerándolas al servicio de quienes más tienen y atentatorias contra los derechos de la población en general.

