La vitamina D presenta efectos positivos para el tratamiento de la inflamación intestinal, según Mayo Clinic

Un estudio de la institución estadounidense comprobó que el uso de suplementos reduce marcadores inflamatorios y fortalece la barrera mucosa en solo 12 semanas.

Investigaciones de la Mayo Clinic publicadas en Cell Reports Medicine indican que la vitamina D actúa como una pieza clave para ajustar el sistema inmune en personas con enfermedades inflamatorias del intestino. Este nutriente no solo corrige deficiencias, sino que parece modificar la respuesta biológica frente a las bacterias intestinales, ofreciendo nuevas alternativas terapéuticas.

El estudio, liderado por el gastroenterólogo John Mark Gubatan, analizó a 48 adultos que presentaban déficits de esta vitamina al inicio de la investigación. Tras doce semanas de un tratamiento con administración semanal, los pacientes mostraron una recuperación parcial de la tolerancia inmunológica, lo que se tradujo en una mejora de los síntomas clínicos.

¿Cómo cambia la vitamina D los anticuerpos y la mucosa intestinal? El efecto positivo de este nutriente reside en un cambio estructural de las defensas del organismo. La suplementación elevó los niveles de inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo esencial que fortalece la barrera protectora de la mucosa intestinal. Al mismo tiempo, el proceso redujo la presencia de inmunoglobulina G (IgG), la cual está vinculada directamente con los procesos inflamatorios que dañan los tejidos. Al recalibrar estos biomarcadores, el sistema inmune logra una relación más equilibrada con la microbiota.

Además de los cambios a nivel celular, los pacientes experimentaron una disminución significativa de la calprotectina fecal. Este indicador es fundamental para los especialistas, ya que funciona como un marcador objetivo de que la inflamación en el tracto digestivo está retrocediendo. Estos resultados resultan alentadores especialmente para aquellos pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn que no responden de forma óptima a las terapias habituales.

¿Qué cautela recomiendan los médicos sobre la dosis de vitamina D? Pese al optimismo de los hallazgos, los investigadores advierten que no se debe recurrir a la automedicación, ya que la dosis debe individualizarse según el perfil de cada persona. Como el estudio no contó con un grupo de control ni fue un ensayo aleatorio, los resultados todavía no pueden trasladarse como una recomendación de eficacia universal.