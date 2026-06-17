La industria rozó el 60% de uso de capacidad instalada y mostró su mejor nivel en seis meses

Así lo confirmó el Indec en su último informe. También reveló que cinco de los doce sectores crecieron por encima del índice general.

La industria utilizó 59,9% de su capacidad instalada durante abril de 2026

La industria utilizó en abril el 59,9% de su capacidad instalada (UCII), según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El nivel representó una mejora de 1,2 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025 y dejó al indicador al límite de alcanzar el 60%.

Contra marzo, el indicador registró una leve suba de 0,1 p.p, aunque el desempeño fue el más alto en los últimos seis meses. Además, cinco de los doce sectores relevados se ubicaron por encima del promedio.

Sector por sector: cómo le fue a cada uno Del total de los sectores industriales, únicamente cinco de los doce utilizaron una capacidad superior a la UCII general: "Refinación del petróleo" (86,8%), "Industrias metálicas básicas" (73,4%), "Sustancias y productos químicos" (69,9%), "Papel y cartón" (67,3%) y "Productos alimenticios y bebidas" (60,4%).

Mientras que a contramano quedaron "Edición e impresión" (58,5%) y "Productos minerales no metálicos" (54,8%); "Productos del tabaco" (49,2%), "Industria automotriz" (46,5%), "Metalmecánica excepto automotores" (42,7%), "Productos de caucho y plástico" y "Productos textiles" (ambos con el 42,4%) no lograron cubrir el 50% de su capacidad total.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este dato representó el mejor desempeño en seis meses, cuando el indicador llegó al 61% en octubre.

La industria utilizó 59,9% de su capacidad instalada durante abril de 2026 La industria utilizó 59,9% de su capacidad instalada durante abril de 2026 Indec Sin embargo, la industria sigue manteniéndose estancada y no logra recuperarse en todos sus rubros. El índice de producción industrial (IPI) manufacturero mostró una baja de 2,8% interanual en el cuarto mes del año, donde la disparidad en los sectores se acentúa y confirma el desempeño heterogéneo. Refinación del petróleo: 86,8%.

Industrias metálicas básicas: 73,4%.

Sustancias y productos químicos: 69,9%.

Papel y cartón: 67,3%.

Productos alimenticios y bebidas: 60,4%.

Edición e impresión: 58,5%.

Productos minerales no metálicos: 54,8%.

Productos del tabaco: 49,2%.

Industria automotriz: 46,5%.

Metalmecánica excepto automotores: 42,7%.

Productos de caucho y plástico: 42,4%.

Productos textiles: 42,4%.