Gimnasia busca reacción ante Independiente en el Legrotaglie: hora, TV y formaciones

Luego de dos derrotas consecutivas, Gimnasia y Esgrima de Mendoza intentará volver al triunfo este martes desde las 22 cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol , marcará el primer cruce entre ambos en la máxima categoría. C ontará con el arbitraje de Sebastián Zunino y se verá por TNT Sports Premium .

Marcelo Gallardo medita su continuidad en River en medio de una crisis sin precedentes

El Lobo llega golpeado tras caer 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido parejo, donde generó situaciones claras pero no logró concretarlas. El mismo déficit mostró en la derrota 2 a 1 frente a Talleres de Córdoba, encuentro en el que creó oportunidades suficientes para al menos rescatar un punto, pero terminó pagando caro la falta de efectividad. Un contragolpe de la “T” sentenció la historia y dejó al equipo de Ariel Broggi con las manos vacías.

En su última presentación en casa también cayó por la mínima ante el Lobo platense, en un duelo en el que los dirigidos por Broggi estrellaron dos remates en los palos. Señales de que el funcionamiento aparece , pero la contundencia aún no.

En su regreso a Primera División tras 42 años, Gimnasia ha mostrado personalidad y momentos de buen fútbol . El torneo comenzó con una victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero, luego llegaron las caídas frente a San Lorenzo de Almagro y Unión de Santa Fe (donde sufrió un duro 4 a 0), antes de recuperarse ante Instituto de Córdoba.

El equipo evidenció una adaptación progresiva al ritmo de la categoría . En los primeros partidos sostenía la intensidad durante los 45 minutos iniciales, pero decayó en los complementos. Con el correr de las fechas logró mayor regularidad, especialmente en defensa, salvo en la dura caída ante el Tatengue.

WAL_6589.JPG Los hinchas del Lobo este martes volverán a colmar el Víctor Legrotaglie para acompañar al Lobo. Walter Caballero

Refuerzos y experiencia para consolidarse

Las incorporaciones y algunos regresos le dieron mayor solidez al equipo. La llegada de Módica y Sánchez, sumada al retorno del histórico Diego Mondino a la titularidad, fortalecieron la estructura defensiva y aportaron regularidad en el mediocampo. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo traducir en goles el volumen de juego que genera.

El Rojo, herido tras perder el invicto frente a la Lepra

Por su parte, el Rojo viene de sufrir una dura derrota ante Independiente Rivadavia, también en el Parque. El conjunto de Avellaneda había comenzado ganando, pero la Lepra lo dio vuelta en el tramo final en un verdadero partidazo. Fue su primera caída en el campeonato y dejó atrás un inicio invicto de 12 partidos.

image

Un antecedente reciente en Copa Argentina

El último cruce entre mendocinos y bonaerenses fue en junio de 2025, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Aquel partido se disputó en el estadio Juan Gilberto Funes, donde Independiente se impuso 2 a 1. Gimnasia había comenzado en ventaja con un gol de Mondino, pero el Rojo lo dio vuelta.

Hoy el contexto es diferente. El Mensana busca afirmarse en la categoría y hacer del Legrotaglie una fortaleza. Independiente, en cambio, intenta recuperar la identidad y consolidarse como protagonista tras varias temporadas de irregularidad.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Julián Ceballos, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Luciano Paredes, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza/Santiago Rodríguez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Las probables formaciones: Independiente de Avellaneda vs Gimnasia y Esgrima

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT. Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Estadio: Víctor Legrotaglie

Hora: 22

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Gimnasia de Mendoza vs Independiente de Avellaneda