Tierras productivas en Mendoza: Oportunidades y desafíos en el mercado inmobiliario rural

Desde 15.500 dólares por una hectárea (en producción), o por encima de los 600.000 dólares por una finca de 20 hectáreas fraccionables en Perdriel, la oferta inmobiliaria cuando se trata de fincas y campos en Mendoza es muy amplia, y en los últimos meses, ha experimentado mayores movimientos.

Entre las posibles explicaciones, se encuentra la necesidad de los inversores de escapar a los vaivenes del mundo financiero, pero también la búsqueda de trascendencia: que el dinero se vuelque en algo productivo y tangible es un incentivo en sí mismo, según las fuentes consultadas por Los Andes. Oferta variada y precios diferenciados Según Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, “hay mucha oferta de tierras productivas en Mendoza, pero no todas las zonas tienen la misma oferta, ni los mismos precios por hectárea”.

De acuerdo con Rosta, hay una multiplicidad de factores a considerar en este mercado: los valores de salinidad, el estado del suelo, la conductividad del agua, la ubicación; todo modifica el precio.

Incluso, con condiciones similares, los precios cambiarán según el tamaño de una propiedad en general, y una finca de 5 hectáreas productivas tendrá un precio por hectárea muy distinto al de una con 100 hectáreas.

“En la ruta 40, para el lado de Uspallata existe un valor y para el otro lado cambia totalmente. Existen distintas complicaciones en las zonas en las que se evalúan las napas freáticas, y que en otros tiempos se hicieron perforaciones para otras actividades, por ejemplo, para Ypf. En función de todo ello, pueden cambiar los precios y es algo que hay que estimar muy bien a la hora de evaluar un terreno para invertir”, destacó Rosta.

De acuerdo con el referente del sector inmobiliario, “han aumentado mucho las consultas de demandas de propiedades rurales y no solo del mercado extranjero, que siempre son los que mayor nivel de consultas presenta para las propiedades más grandes, sino que los locales han vuelto a poner la mirada en la propiedad rural”.

Normativas en las zonas rurales

Además de todo lo que se señaló anteriormente, hay que considerar que los terrenos rurales pueden estar afectados por diferentes normativas, como puede ser la “Zona de Seguridad de Frontera”.

Pero lo que deberá tener en cuenta el inversor, por sobre todo, es el derecho al riego de cada propiedad. Existen zonas en donde no se autoriza la utilización de pozos, o tienen derechos eventuales.

“El agua determina el valor de las propiedades, e independientemente de lo que pueda moverse en el mercado inmobiliario, hay que tener muy presente lo que Irrigación tenga para decir”, aclaró Rosta.

De hecho, el Departamento General de Irrigación, trabaja en la concreción del primer Código de Aguas de Mendoza e, ingresando a www.participa.irrigacion.gov.ar, se puede encontrar información básica, opiniones de profesionales, usuarios del agua, autoridades (videos y textos), los documentos iniciales del código, la redacciones consolidadas; dejar opiniones y acceder a la información para participar en encuentros presenciales y virtuales.

Alternativa a la especulación

Para el corredor inmobiliario, las consultas han aumentado porque la especulación financiera se ha ido agotando, los propietarios de fincas que antiguamente invertían sus dividendos en la misma producción y que en algún momento prefirieron la renta financiera, ahora volvieron al campo”.

Ese mayor interés, tanto local como internacional, impactó en los números de QuintoAndar, que abarca las operaciones de la plataforma de alquileres y venta de inmuebles Zonaprop, y desde donde explicaron que durante junio se produjo un incremento del 114% en las consultas para la compra de terrenos, con respecto al mismo mes del año anterior. Leandro Molina, country manager del Grupo para Argentina y Perú, destacó que a su vez, la oferta de terrenos se incrementó en un 15% comparado al año anterior.

(Imagen ilustrativa)

Modelos innovadores de inversión

Invertir en la tierra, sobre todo si se trata en donde uno nació, puede tener hasta un atractivo poético, pero trabajar con las innovaciones en tecnología y un mundo que exige cada vez más controles y trazabilidad, significa también que el campo también debe ser manejado por profesionales.

Aquí es donde crecen modelos de inversión como los de ADBlick Agro, que permiten invertir en el campo, sin que sea el propio inversor el que deba manejarlo, y sí obtener la rentabilidad que este produzca.

De acuerdo con Manuel Diez, Líder de Proyecto en ADBlick Agro, esta modalidad implica invertir en un “negocio armado, ser parte de un pul de siembra, un negocio ganadero” o, en el caso de Mendoza, de “un negocio olivícola con 16 años de vida”.

ADBlick Olivos nació en 2008 con el objetivo de invitar a inversores a participar de la producción de olivares para aceituna de mesa y aceite de alta calidad en las mejores tierras mendocinas. Ubicada a 68 km de la Ciudad de Mendoza, la finca se compone de dos grandes proyectos: ADBlick Olivos I con 256 has. y ADBlick Olivos II con 576 has., completando la finca olivícola más grande de Mendoza.

Así, cada inversor tiene su finca, y la empresa lo que hace es administrarla, con la complejidad que lleva “defender los intereses de los 300 socios”. “Cada uno recibe anualmente dividendos cuando se celebran las asambleas y pueden decidir si sacar o no sus ganancias. Son dueños del negocio y Adblink Agro es el operador”, comentó Manuel Diez, ingeniero agrónomo mendocino a cargo de la producción de ADBlick Olivos.

El profesional relató que es muy común que en la época de las vacaciones, o durante la Vendimia, visiten la finca profesionales que quieren ver la producción y relatan que les ha ido bien en sus actividades particulares, pero ahora quieren invertir en la tierra, sin tener los conocimientos para ello y encuentran una alternativa en esta inversión colectiva.

“El agro es un negocio que requiere expertise, y no solo tenemos un equipo humano que administra el negocio de modo profesional, sino que al tener tantos socios, manejamos a una finca que compra a escala, con otro poder de negociación y mayores posibilidades que terminan por reducir el riesgo para el inversor”, señaló Diez.

“En diciembre tenemos todo vendido, aunque la cosecha se dé en abril, para fin de año está todo comprometido y que todo funcione de esa forma achica los riesgos. La escala tiene sus beneficios y es algo que pueden ver los inversores”, sumó.

Sobre los precios de esta inversión se destaca un precio por hectárea de 15.500 dólares, que puede resultar atractivo si se tiene en uenta que la empresa aportó un valor de referencia de las hectáreas en España - 40.000 € // y de Chile - USD 25.000.

“En un contexto de brecha cambiaria, con pocos dólares billete te hacés dueño de tierras productivas, a riesgo bajo (se trata de una inversión conservadora). Con una renta esperada con proyecto en régimen 6,5% anual y alto potencial de revalorización del activo en mediano/largo plazo”, explicaron desde Adblick, aunque actualmente tienen los dos proyectos totalmente vendidos y para que ingrese un nuevo inversor, se le debe consultar a alguno de los actuales si quiere desprenderse de sus activos.

Precios de Mercado

En Mendoza, la diversidad de precios de fincas y campos es notable si se evalúan las publicaciones de portales como Inmoclick. Por ejemplo, en Tupungato, una propiedad de 56,643m2 se encuentra a US$ 65,000, mientras que en San Martin, un terreno de 14,486m2 está listado por US$ 180,000. En Maipu, una extensa finca de 57,163m2 alcanza los US$ 460,000, contrastando con los US$ 250,000 por 24,500m2 en Tunuyan. En Lujan de Cuyo, variaciones como los US$ 500,000 por 4,055m2 y los US$ 180,000 por 1,430m2 en Junin muestran diferentes rangos de precios dependiendo de la ubicación y el tamaño de la propiedad.

Perspectivas futuras

El mercado inmobiliario rural de Mendoza presenta un panorama prometedor, con oportunidades para inversionistas interesados en sectores agrícolas consolidados y emergentes. La combinación de oferta diversificada, incremento en la demanda local e internacional, y modelos innovadores de inversión, posiciona a la región como un destino atractivo para aquellos que buscan seguridad y rentabilidad en el sector agropecuario.

Mendoza no solo ofrece tierras productivas, sino también un mercado inmobiliario en expansión que promete oportunidades significativas para inversores con visión a largo plazo en el sector agrícola.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un campo en Mendoza?

En cualquier caso, comprar una finca o un campo en Mendoza será una decisión importante y habrá que tener en cuenta distintos aspectos: