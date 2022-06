Por qué la poda invernal es clave para la producción de ciruelas

Junto con las temperaturas bajas llega la hora de hacer la poda y el ciruelo es uno de los frutales que entra en este período fundamental para la producción. De una buena poda dependerá el crecimiento de la planta y los frutos que se obtengan, por eso desde el Clúster de Ciruela Industria de Mendoza y el INTA Rama Caída (con el apoyo del grupo de Facebook “Ciruelas D’Agen”) están organizando una presentación con tres especialistas para este jueves 16 de junio.

Será una presentación virtual, por la plataforma de videollamadas Zoom, y contará con dos especialistas de Chile y uno de Argentina, más la moderación de Juan Diego Gjurich como integrante del clúster. La entrada es libre y gratuita, aunque es con cupos limitados y por eso se pide inscribirse de antemano en este enlace: https://inta-gob-ar.zoom.us/meeting/register/tZ0qcOChqj4sG9IvbtosIZ8rkSGqA3WL6MX9.

El primero de los disertantes será el ingeniero agrónomo Hilario Lázaro, investigador del INTA Rama Caída especializado en fruticultura. “La poda nos permite desde el principio ordenar y dirigir el crecimiento del árbol en los primeros años y durante toda la vida del frutal, controlando sus dimensiones en altura y en ancho, en relación a un arreglo o diseño de plantación determinado”, comentó antes Lázaro en un video sobre poda de ciruelos.

En segundo lugar, expondrá su visión Pablo Campino, ingeniero agrónomo chileno que lleva más de 10 años trabajando con ciruelas D’Agen, la más popular dentro del mercado. Campino trabaja como jefe del programa de una exportadora, aunque también ha trabajado junto a productores en el cultivo de ciruelos europeos.

El tercer disertante será el ingeniero agrónomo Hugo González, también de Chile, quien asesora a productores, empresas exportadoras y compañías que venden insumos agrícolas. Él se dedica tanto a ciruelas para consumo en fresco como para industria (deshidratadas) y vive en el Valle de Colchagua, sexta región de Chile, en la zona donde se concentra el 60% de la producción de ciruelas D’Agen chilenas. González trabaja también en otros frutales como manzanos, perales y cerezos.

Por qué es importante podar

“El tema principal, lo que nos reunirá, es la poda invernal, y a mí me gustaría hacer un repaso bien básico. Me he dado cuenta de que muchas veces uno ocupa el lenguaje de ingeniero agrónomo, digamos, y asume que todos lo entienden, pero hay veces que no”, comentó Pablo Campino, uno de los disertantes. Es así que planea hacer un breve repaso de por qué es necesario podar, qué beneficios trae esa práctica y qué contras trae podar mal o incluso no hacerlo.

Este especialista chileno diferencia entre dos podas. La primera es la de formación, la cual permite tener muy buenos rendimientos en los primeros años, “lo que ayuda al flujo económico y a poder pagar los proyectos un poquito antes”. La segunda poda es para regular la carga, diferenciando en un huerto ya en plena producción lo que es una poda para el destino fresco (muy fuerte en Chile), y una poda para el destino deshidratado, buscar un equilibrio.

“Dentro de eso, la idea es repasar algunos conceptos básicos como qué es un dardo, cuál es la madera de dos años, la importancia de tener equilibrio de brotación”, enumeró Campino, ya que la madera de en año no fructifica pero es importante para mantener un equilibrio entre hoja y fruta. Este tipo de practicas ayudaría a tener una mayor producción y a combatir el añerismo, cuando un año se da una producción muy alta y al otro año se reduce.