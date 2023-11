Cristian Moor: “Nosotros no seguimos tendencias, hacemos vinos fieles a nuestro estilo”

Durante los últimos años, hemos sido testigos de una evolución significativa en el consumo de vino, que abarca no solo la cantidad de alcohol, sino también la búsqueda constante de calidad y variedad en las opciones vinícolas.

Corazón del Sol, una bodega situada en el Valle de Uco, ha destacado en este proceso, concentrándose en la producción de vinos excepcionales, especialmente en las cepas de Malbec y Garnacha. Aunque la empresa tiene su sede en Mendoza, su propietario es el Dr. Madaiah Revana, un cardiólogo que ejerce su profesión en Houston, Texas, y es precisamente por su profesión que la bodega lleva ese nombre.

Parte del equipo de la bodega: Santiago Achaval, Dr. Madaiah Revana y Cristian Moor.

Desde sus inicios, Corazón del Sol ha sido un pionero en la plantación de vides de uvas de origen mediterráneo en esta región. Uno de sus logros más prestigiosos es el vino conocido como Luminoso Estate GSM, que toma su nombre de las siglas de las tres variedades que lo componen: Garnacha, Syrah y Monasterio. Este vino se ha estado elaborando durante exactamente una década, y para celebrar este hito, Corazón del Sol organizó una cata vertical que incluyó las distintas añadas de este vino.

El enólogo y Estate Director, Cristian Moor, compartió con Los Andes sus vivencias dentro de la bodega, contándonos sobre el vino emblemático, el rol del Malbec y el enfoque actual en la vinificación en la bodega.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer el vino con varietales mediterráneas?

- En realidad, la idea de plantar variedades como la Garnacha, Syrah y Monasterio en Los Chacayes surgió en parte gracias a la recomendación de Santiago Achaval, quien en ese momento se reunió con el Dr. Revana cuando este estaba considerando invertir en The Vines. Bueno, el consultor le dijo a Revana que ha plantado Garnacha antes y realmente está funcionando muy bien en Rhone, un valle que está en el sur de Francia y una de las partes más prestigiosas del mundo en términos de vino. Entonces le sugirió plantar estas variedades, Garnacha, Syrah, Monasterio y otras más. Así fueron los primero en esta región de Valle de Uco en plantar estas tres variedades.

El varietal principal que tenemos sigue siendo el Malbec, es el que más tenemos y con el que más vinos hacemos, pero sí nos hemos destacado por el Garnache, ya sea elaborándolo como tinto, como rosado y en este caso estamos celebrando los 10 años de un corte de Garnacha, Syrah y Mourvédre.

- ¿Cómo se proyectan de acá a otros 10 años con el blend Luminoso Estate GSM?

- A lo largo de estos 10 años hemos elaborado este vino, cada vez nos gusta más y somos más reconocidos por las variedades del Ródano. De hecho, estamos pensando en ampliar el portfolio de variedades mediterráneas porque vemos que el potencial que tiene el Terroir es extraordinario y queremos aprovecharlo.

Bodega Corazón del Sol fue pionera en plantar uvas Garnacha, Syrah y Mourvédre.

- Más temprano vos mencionabas que tienen una producción acotada y que no está distribuida a gran escala. ¿Esto es una decisión propia? ¿Es para ser más exclusivos?

- Es porque el Dr. Revana quiere mantener la calidad de sus vinos y no quiere ser algo masivo, entonces siempre se ha concentrado en que nosotros elaboremos vinos de alta calidad, que la producción siga siendo pequeña para poner el foco en eso y nunca ser un vino masivo.

- En cuanto al Malbec, ¿cómo lo están desarrollando ahora?

- Nosotros tenemos hoy cinco tipos de Malbec distintos. Seguimos creyendo que Argentina, su bandera es el Malbec y lo va a seguir siendo durante muchísimo tiempo. Creo que va a seguir siendo la variedad emblema, pero, así como la Argentina es diverso en un montón de cosas, es también diversa en Terroirs y creemos que no solamente es Malbec, por lo que se puede destacar al país, sino también por variedades mediterráneas como en este caso en esta indicación geográfica de Los Chacayes, en la cual nosotros somos parte. Creemos que las variedades mediterráneas se dan muy bien y queremos aprovecharlo.

- ¿La idea del Terroir con las variedades mediterráneas a que se debe?

- Esto es un conjunto de cosas, es el clima, el suelo, la gente, todos juntos hace una simbiosis que nosotros llamamos Terroir y hay Terroirs en los cuales son mejores unos que otros para diferentes variedades, en este caso creemos que nosotros el Terroir de Los Chacayes es muy bueno para las variedades mediterráneas.

- Me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿qué ha traído la mirada de alguien que vive en Estados Unidos, que se crio en otro país y que tiene tal vez otra cultura con respecto al vino, a la venta, a la comercialización?

- El doctor Revana siempre fue muy apasionado por los vinos y siempre quiso disfrutar del mundo del vino, no es su principal actividad, no es de lo que vive, lo hace porque realmente lo disfruta. Disfruta el mundo del vino, disfruta venir acá (a Mendoza), disfruta con la gente, con sus vinos, viendo su bodega, probando sus vinos y degustándolo. Lo hace más allá del negocio, no lo hace pensando en el número, no lo hace pensando en la finanza, lo hace porque realmente le apasiona el mundo del vino y eso lo transmite a todo el equipo.

- ¿Cuánta producción están haciendo anualmente?

- Bueno, depende mucho del año porque nosotros la mayoría lo elaboramos en nuestros propios viñedos y eso dependiendo del año, varía constantemente, pero más o menos nosotros estamos entre 60 y 70 mil botellas anuales. Lo cual es para el promedio de Argentina es el 1%. Podemos seguir siendo pequeños y poniéndole atención a eso.

- Por último, me gustaría saber si esta evolución de sacar un poco la barrica y que tenga más liviandad el vino ha sido algo que han ido probando o tiene que ver con esta corriente de consumo mundial en donde cada vez las personas eligen tal vez vinos más desalcoholizados o más livianos, más bebibles como algunas personas lo llaman.

- No, nosotros en realidad no seguimos tendencias, sino más bien queremos ser fiel al estilo de Corazón del Sol y tratar de que refleje lo mejor posible el lugar. No es que seguimos una tendencia de qué es lo que está tomando el consumidor moderno o qué es lo que tomó el consumidor en tal lugar para hacerle vino especialmente a ese consumidor. Nosotros somos fieles a nuestro estilo, nos gusta un estilo de vino y tratamos de no intervenir el viñedo para que ese estilo realmente se note, para que se exprese el lugar. Esa es nuestra filosofía y lo va a hacer para siempre.

Perfil

Cristian Moor es enólogo y viticultor con una sólida trayectoria en la industria del vino. Como Estate Director y Enólogo en Corazón Del Sol, ha liderado la producción de vinos durante los últimos 8 meses. Además, ha desempeñado el papel de Gerente de Enología y Viticultura en la misma bodega durante 7 años.

Anterior a este puesto cofundó la bodega Moor Barrio Wines. Su compromiso con la comunidad vinícola se refleja en su rol como presidente de la Asociación Civil de Productores de IG Los Chacayes, donde ha trabajado durante más de un año para promover la calidad y la reputación de los vinos de la región.

