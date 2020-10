Vuelve “Dexter”: anuncian una nueva temporada con el regreso de Michael C. Hall

No sabemos si arreglarán el final (con guiño a Argentina incluido), pero la cadena Showtime anunció una nueva temporada de “Dexter”, el drama criminal emitido entre 2006 y 2013.

Clyde Phillips, que ya fue showrunner de las primeras temporadas de “Dexter”, encabezará la nueva vida de este show televisivo que presentará diez nuevos episodios inicialmente, como si fuera una serie limitada. Por supuesto, el actor Michael C. Hall estará de regreso en el papel del detective asesino.

“'Dexter' es una serie especial, tanto para sus millones de fans como para Showtime, ya que fue el show que nos puso en el mapa hace muchos años. Revisitaríamos el personaje únicamente si encontrásemos una forma creativa a la altura de una serie tan brillante y original. Bueno, me hace feliz decir que Clyde Phillips y Michael C. Hall la han encontrado. Y no podemos esperar a enseñárselo al mundo”, destacó Gary Levine, copresidente de la sección de entretenimiento de Showtime.

La noticia entusiasmó a los seguidores de la serie, que la hicieron trending topic en Twitter. Para quienes quieran volver a verla o descubrirla por primera vez, “Dexter” está disponible para Latinoamérica en Amazon Prime Video.

Vale recordar que las dos últimas temporadas de “Dexter” fueron muy cuestionadas en su momento, incluso con un desenlace rechazado por los televidentes.

El propio Michael C. Hall estaba disgustado por cómo terminó “Dexter”, asegurando que hubiera preferido que su personaje muriera al final en lugar de lo que pasó.

Se espera que las grabaciones comiencen a fin de año, con un estreno pautado para el otoño boreal (septiembre en nuestra región) de 2021. ¿Dexter despertará de un mal sueño o harán borrón y cuenta nueva? Cualquier opción será celebrada para hacerle justicia como merece.