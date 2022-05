The Boys temporada 3: cuándo se estrena, dónde verla y tráiler oficial

Amazon Prime Video lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de “The Boys”, una de las series más populares de los últimos años, y confirmó el 3 de junio como la fecha de estreno de los nuevos episodios.

“The Boys” es una versión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, quienes son tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como los dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para hacer el bien.

Karl Urban (Billy Butcher) y Antony Starr (Homelander) en The Boys - Amazon Prime Video

Chace Crawford (The Deep) en The Boys - Amazon Prime Video

Con la intención de detener a los superhéroes corruptos, The Boys, un grupo de justicieros, continúa su heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que maneja a los superhéroes y encubre sus sucios secretos. Son los aparentemente indefensos en contra los súper poderosos.

La series se basa en el cómic más vendido de The New York Times por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos, y desarrollado por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.

Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn y Michaela Starr también son parte de la producción ejecutiva.

Laz Alonso (Mother's Milk), Karen Fukuhara (Kimiko) y Jack Quaid (Hughie Campbell) en The Boys - Amazon Prime Video

“The Boys” es una producción de Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios, con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

The Boys temporada 3: fecha de estreno y dónde verla

El drama nominado al Emmy regresará con tres nuevos episodios el 3 de junio, seguidos de un episodio semanal cada viernes, para terminar con un impresionante final de temporada el 8 de julio.

La temporada de ocho episodios estará exclusivamente en la plataforma Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Elenco de la temporada 3 de The Boys

Póster oficial de The Boys, temporada 3 (Amazon Prime Video)

La tercera temporada de “The Boys” es protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles.