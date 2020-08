Stan y Lasky: regresa en streaming el humor que marcó una generación

“No fueron al futuro se quedaron quietitos ahí nomás”, dice el slogan del nuevo espectáculo de Stan y Lasky. El dúo de humor que crearon los mendocinos Fernando Ramírez y Daniel Aye tenía planeado regresar a los escenarios después de quince años.

Pero a falta de teatro, bueno es el streaming. Y fue así que los humoristas se animan a este formato de moda, o la única salida para los artistas en estos meses de pandemia, para traer al presente un poco de la gracia y los personajes que popularizaron durante dos décadas de trabajo juntos.

Fue en octubre de 2007 que la dupla se despidió ovacionada en el auditorio Ángel Bustelo y le dieron cierre a los más de veinte años de historia que compartieron. Por un lado, Fernando Ramírez se afincó en Buenos Aires y de la mano del ShowMatch explotó su faceta cómica con personajes e imitaciones que le dieron el plus necesario para hacer su propio camino.

Mientras tanto, Daniel Aye continúo su trabajo en Mendoza con espectáculos junto a Jorge Sosa y otros proyectos. Pero era tiempo de volver y de viajar al pasado para traer lo mejor de la dupla que despertó miles de carcajadas en los teatros del país y Chile. Por eso lo harán con un show por streaming, esta noche, disponible en la plataforma Sur Medios.

Fernando Ramírez y Daniel Aye pasaron la frontera provincial con el dúo humorístico, que esta noche vuelve en versión streaming.

Revolver al pasado

Un humor ingenuo, para todo público, donde lo cotidiano, la picardía de los personajes y ese toque naif del sabelotodo y el que no entiende nada construyeron un puñado de personajes que son inoxidables y se adaptan al paso del tiempo.

“Íbamos a hacerr dos presentaciones en Mendoza, en mayo en el teatro Independencia y en septiembre el teatro Mendoza. Con un espectáculo nuevo y una linda producción. Pero al suspenderse esta idea surgió a partir de un material que tenemos inéditos, de una presentación en el teatro Independencia y en la televisión chilena. Lo remasterizamos y además también hacemos una intervención actual, como unión de los sketch”, cuenta Daniel Aye quien le propuso a Fernando Ramírez trabajar a la distancia, presentar un archivo único y volver a divertirse esta vez en la virtualidad como lo hacían 15 años atrás.

Los nuevos sketchs están grabados y forman parte del material audiovisual disponible a partir de hoy y por 24 horas por streaming. El Nene Juancito, el gaucho Pelino Stopolovich y el soldado Wildcous son tres de los personajes memorables que los distinguen y no podían falta en esta versión actual.

“El 2 de mayo nos volvíamos a juntar después de 15 años. Para mí era una puerta que tenía que abrir, porque hace 10 años que no voy a Mendoza. Entonces como que todos los personajes pasó a una carpeta encriptada en mi cabeza. Y de golpe tenía que abrir de nuevo todo”, confiesa Fernando Ramírez quien tiene un camino en la televisión con participaciones en “Peligro Sin Codificar”, “ShowMatch”, entre otros, además de sus múltiples unipersonales en el teatro comercial y el premio Martín Fierro por su labor humorística.

Con imágenes inéditas e intervenciones grabadas con sus personajes icónicos, Ramírez y Aye rememoran la química que los distinguió durante décadas y un mimo para los seguidores que los veían en el teatro y la televisión.

“Los que no nos conocen van a ver nuestro humor, que es muy atemporal, porque es un humor para todo público, que era nuestra característica”, sintetiza Aye.

Para ambos fue como volver a andar en bicicleta; el envión inicial cuesta pero una vez que pedalearon, la gracia y el espíritu de los personajes estuvo presente en las grabaciones.

“Al principio me costó, porque hace 15 años que trabajo solo y haciendo otra cosa. Pero cuando entrás es como andar en bicicleta. Recuerdo que la primera intervención la tuvimos que grabar como tres veces para que saliera. Sigo escribiendo los guiones, pero la idea de este show fue hacer algo más hablado para hacerlo más cotidiano, con el Negro (Daniel Aye) en su papel componedor y del tipo que utiliza la lógica, y yo en el papel de Stan de que no entiende nada. Pero no todo es viejo, porque si vamos a mostrar algo viejo, lo ideal es que el envase sea nuevo”, aclara Ramírez.

El actor mendocino hace más de una década vive en Buenos Aires donde tiene una trayectoria como humorista en televisión y teatro.

La de esta noche será una prueba para la dupla, que se une en la virtualidad y planea un segundo espectáculo más elaborado.

La ficha

Stan y Lasky. Día y hora: hoy, a las 20.30. Por www.surmedios.com Entrada general: $350.