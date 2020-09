Ratched, la nueva serie de Netflix que resultó ser un diamante en bruto

Solo una semana y media ha pasado, pero Ratched se ha convertido en la nueva estrella de Netflix sin siquiera intentarlo. El nuevo éxito de Ryan Murphy ha generado tanta conmoción como fanatismo en el público. Muchos incluso se han puesto a investigar sobre la intrigante historia en la que la serie se inspira.

En realidad esta producción es una spin-off de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, conocida en español como “Atrapado sin salida”, una película de 1975 en la que participó Jack Nicholson. La interpretación de Louise Fletcher en aquel entonces como la infernal enfermera fue de las más aclamadas del género. Muchos la describían como “aterradoramente silenciosa”, una enfermera que no necesitaba de los bisturís para helar la sangre de los espectadores. Su actuación le valió un Oscar, un Golden Globe y un BAFTA.

El drama y terror psicológico creado por Evan Romansky para la televisión, cuenta la historia de Mildred Ratched, una desquiciada enfermera que se vale de su poder en los pabellones para atormentar a los pacientes y experimentar con ellos sobre la mente humana. Los pacientes del hospital psiquiátrico de California no tendrán escapatoria bajo las manos del personaje interpretado de forma trascendente por Sarah Paulson, la gran favorita del productor Ryan Murphy.

“La enfermera Ratched es una abreviatura de barbarismo. Se convirtió casi en una frase clave para referirse a cualquier tipo de abuso institucional del poder. Intentamos descifrar cualquier detalle de su infancia, sus relaciones, su sexualidad, porque cuando las personas piensan en Ratched, piensan en ella como indiferente, distante y cruel”, contó Murphy sobre su primera producción de streaming.

En un principio, fue el manager quien le contó de la nueva propuesta del creador de “American Horror Story”, pero al no recibir una propuesta formal, Paulson decidió llamar a su amigo personalmente:

“Él me dijo que pensó que yo no iba a querer hacer un personaje serializado que se repita año tras año, que sería muy diferente a American Horror Story en donde todos los años interpretó un personaje diferente. Por un momento pensé que él tenía razón, pero cuando leí el guión me dije a mi misma: ‘Si no me deja hacer esto, voy a perder la cabeza’”.

Sobre la piel en la que tuvo que meterse al interpretar a Mildred y la carga de presión por interpretaciones pasadas, la actriz había declarado que siempre buscó un nuevo ángulo para entender el personaje: “Mi mayor preocupación era descubrir la forma de entrar en esto sin encontrarme con una creencia pública sobre quién es este personaje. ¿Alguien que vea esto recordaría que esto es una historia de origen, una precuela, que es anterior a “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”? No busqué hacer una copia de lo que hizo Louise Fletcher, aunque tampoco podría porque eso fue demasiado brillante.”

Sarah Paulson y Louise Fletcher, ambas en el papel de Mildred Ratched y con 45 años de diferencia.

La serie también ha sido aclamada por la crítica por su impecable paleta de colores y vestuario sobresaliente de los años 40, simbolísmos visuales e inspiraciones en las grandes películas de horror del cine. Además, muchos de los espectadores han quedado felices y satisfechos con la elección variada y equitativa de reparto LGTBIQ y racial.

Con un muy variado reparto, la serie respeta las exigencias del público dando espacio a actores LGTBIQ y de color.

A diferencia de la película de 1975, los colores vibrantes suplantan al blanco y gris típico de los hospitales.

