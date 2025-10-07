El verano 2026 llega con una fusión entre practicidad y diseño . En Argentina, las nuevas colecciones de zapatos muestran un fuerte giro hacia el confort, con materiales livianos y terminaciones simples. Según especialistas de moda consultadas por FashionUnited y Heuritech, los modelos protagonistas serán los siguientes.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Las slides o sandalias de una sola tira se consolidan como un básico del verano. Son ligeras, prácticas y combinan con todo: vestidos, jeans o shorts.

¿Qué zapatos usar este verano 5 estilos que resolverán cualquier dilema de estilo (4)

Su estética minimalista y limpia las hace ideales para quienes buscan elegancia sin esfuerzo. Además, las suelas acolchadas aportan el confort que marcan las tendencias actuales.

Inspiradas en la estética athleisure , las sandalias deportivas reemplazan a las clásicas ojotas. Ofrecen ajuste firme , materiales transpirables y suelas de goma.

¿Qué zapatos usar este verano 5 estilos que resolverán cualquier dilema de estilo (3)

Marcas locales ya las incorporan con tonos neutros o vibrantes. Su gran ventaja es la comodidad urbana : pueden usarse tanto en la ciudad como en escapadas de verano.

3. Zapatillas de caña baja, siempre vigentes

image

Aunque parezcan de otra temporada, las zapatillas livianas siguen siendo imprescindibles. De caña baja y materiales frescos, combinan con prendas veraniegas sin perder estilo.

Modelos blancos o pasteles se imponen como los preferidos, reafirmando la tendencia del casual chic que domina la moda urbana argentina.

2. Sandalias tipo thong con detalles técnicos

¿Qué zapatos usar este verano 5 estilos que resolverán cualquier dilema de estilo (2)

El clásico diseño con tiras finas se actualiza con formas geométricas, colores contrastantes y materiales técnicos.

Este estilo aporta un aire sofisticado y moderno, ideal para quienes buscan sumar un toque diferencial.

Firmas internacionales apuestan por versiones con bloques de color y texturas metalizadas.

1. Mocasines renovados, elegancia atemporal

¿Qué zapatos usar este verano 5 estilos que resolverán cualquier dilema de estilo (1)

Aunque no sean el calzado más veraniego, los mocasines reaparecen en versiones livianas, de cuero fino o lona. Algunos incorporan suelas planas y colores suaves.

Las expertas señalan que se adaptan fácilmente a looks de oficina o salidas informales, consolidando su papel como pieza clave del guardarropa 2026.

Los cinco estilos coinciden en algo: priorizan el bienestar del pie sin descuidar la estética contemporánea. Este verano, la moda femenina se alinea con el movimiento global hacia la funcionalidad y la sencillez elegante.