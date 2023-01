Numerologia, idioma divino.

“Majo, que significa 333″, me encuentro por todos lados el 11:11″, etc. Esta son algunas de las dudas que más me llega al privado de Instagram, y para serles sincera me encanta recibirlas porque de una u otra forma me hacen testigo de la magia que está sucediendo en sus vidas, porque sí, nos encontramos frente a uno de los idiomas más hermosos de Dios, un idioma tan exquisito que cuando conectas con él te sorprendes de lo místico y maravilloso que es.

Los números no son solo los que vemos en las clases de matemática o física. Son energía pura, vibran, interpelan, muestran caminos, ayudan a hacernos preguntas, son indispensables para la creación.

La numerología es la disciplina que estudia los números y busca entender cada uno de sus significados, lo que nos quieren decir. Esta materia tiene cientos de años sonando en nuestro plano, ha sido estudiada por muchos personajes históricos y emblemáticos. Por ejemplo: Pitágoras se dedicó al estudio de la metafísica de los números, sus investigaciones declaraban que cada uno de ellos sumados podía reducirse a un dígito entre el uno y el nueve, y cada dígito tenía un significado que al comprenderlo se entendía las vibraciones mágicas y espirituales del ser. También confirmaba que los números son esencia de la Divinidad

Si de pequeña me hubiesen enseñado la relación entre los números, el ser humano y lo Divino, ese lado místico y mágico, efectivamente hubiese tenido otro tipo de relación con las matemáticas. Pero ciertamente hay cosas que necesitamos alcanzar cierto tipo de madurez para entenderlas, comprenderlas y aplicarlas. En conclusión, los números son realmente mágicos y fascinantes. Como la música, es uno de los idiomas universales. La vida está compuesta de números, los encontramos en todos lados, en la misma creación del Universo se utilizaron números.

numeros

Números mágicos:

Dentro de la numerología encontramos las horas espejos que son: 11:11, 4:44, 3:33 o 7:77, entre otros. Si bien cada uno guarda un concepto, el significado final va a depender de la realidad de la persona, ya que es relativo. Lo que es evidente y certero es que coincidir con ellos no es un encuentro casual, ni por qué sí. Indiferentemente del contexto, bien sea a través de la hora del teléfono o la del reloj, por un cartel en la calle o por la placa de un auto, el hecho de que lo veas tiene un significado, un porque, un mensaje en el fondo. Es una de las formas que Dios y sus ángeles utilizan para comunicarse y manifestarse.

Como mencionaba, no va a ser para todos igual, va a variar y depender de la realidad que esté viviendo cada personaje, por ejemplo: una persona que esté teniendo una vida desenfrenada, sin límites, con malos hábitos, que frecuenta ambientes innecesarios y dañinos, si coincide con números espejos puede tratarse de una alerta, de un llamado a hacer una pausa, recapacitar, reflexionar y rectificar, una alerta combinada con un poco de: “estoy contigo”, “todo estará bien”. Y si el caso es de una persona que está en constante evolución, con deseos de mejorar, ocupándose de su alma, cuerpo, mente, con buenos hábitos, visiones y motivaciones, podría tratarse de un “vas por el camino correcto”, “lo estás haciendo bien”, “agradece”, “gracias”.

numeros magicos

Por último veremos algunos significados colectivos que se les ha dado a los patrones numéricos:

111: Este número te trae el urgente mensaje de que tus pensamientos se manifiestan de manera instantánea; así que mantén tu mentalidad enfocada en lo positivo, en lo bueno y agradable. Déjale los pensamientos temerosos al cielo para su transmutación. Alimenta tu espíritu.

222: Confía, estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, todo está trabajando exactamente como debe ser con Divinas Bendiciones para todos los involucrados, déjalo ser y ten fe.

333: Enfócate en los tres pilares: alma, mente y cuerpo, no descuides ninguno. Conecta con Dios, con la tierra, con tu espíritu. También indica que estás rodeado(a) protegido(a), amado(a) y guiado(a) por los ángeles.

444: Concientiza tu despertar espiritual, estás en proceso de evolución, no te apegues a una sola versión. Hay ángeles; ¡están por doquier alrededor tuyo! Eres completamente amado(a), apoyado(a) y guiado(a) por muchos seres celestiales y no tienes nada a que temer, aprovecha esta energía positivamente.

555: ¡Enormes cambios están resonando en tu vida! Cambios, evolución, movimiento. Dios está moviendo cosas al rededor tuyo, presta atención a los pequeños detalles, mantente en gratitud, asegúrate de relacionarte con pensamientos positivos y de estar centrado(a) en la oración y afirmaciones positivas.

666: Tus pensamientos se encuentran fuera de balance, se encuentran demasiado enfocados en ilusiones materiales, preocupaciones, ansiedades o estrés. Falta de gratitud. Toma un paso atrás para repensar y meditar en tu camino. Eleva tus pensamientos espiritualmente y conecta con Dios para que tu vida regrese de nuevo al carril correcto.

777: La transformación y sanación es necesaria. Lo estás haciendo muy bien, mantente así, con fe y fortaleza. Recuerda agradecer el presente y mirar al futuro con entusiasmo. Mantente balanceado (a) y espiritualmente consciente de tal manera que puedas seguir adelante en este iluminado camino.

888: El número de la abundancia. Se avecina lluvia de bendiciones para tu camino, ahora más que nunca es necesario que pongas en práctica la gratitud y el servicio al prójimo, no olvides de donde vienes y para donde vas.

999: Número de la recapitulación, este mensaje significa la culminación de una importante etapa. El cierre de un ciclo para dejar atrás todo lo que no suma ni genera cosas positivas, para darle paso a una nueva versión, un nuevo comienzo. Esta secuencia numérica es como la alarma de un despertador que suena fuertemente para sacudirte y decirte que vayas directo al trabajo del propósito de tu vida.

Que esta información les haya sido de gran ayuda, recuerden: nada de lo que sucede en nuestras vidas es casual, pidamos claridad, presencia y discernimiento para poder entender los mensajes y seguir el camino correcto y verdadero.