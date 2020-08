La radio cumple 100 años: su historia en Mendoza y los festejos anunciados

¿Televisión? ¿Internet? ¿Redes sociales? No hay avance tecnológico le que quite protagonismo a esa cajita que emite una voz casi por arte de magia, que fue uno de los primeros medios de comunicación y que sigue persistiendo en el tiempo.

Los locos de la azotea. Este fue el nombre que recibió este grupo de aficionados que hace cien años atrás escuchaban por primera vez una transmisión en nuestro país. La señal era irradiada desde la terraza del Teatro Coliseo con un transmisor de 5 watts ubicado en el paraíso de la sala. Fueron pioneros en el uso de esta técnica, pues sólo Canadá y Holanda habían utilizado este método de transmisión. Aun así, fuimos el primer país americano en ponerla en práctica.

Durante muchos años, fue un privilegio reservado solo para aquellos que tenían el nivel adquisitivo para comprarla. Además de que en los primeros años las radios no contaban con parlantes, sino que se utilizaban con auriculares (lo que hacía a este ritual incluso más íntimo).

No fue hasta 1924 que fueron reemplazados por altavoces. Así se colectivizó la radio. Las personas comenzaron a juntarse en los bares, casas, oficinas y clubes para compartir y disfrutar de la transmisión central.

Una práctica que en principio era de pocos, hoy ha mutado a tal punto que cualquier persona con un micrófono y conexión a internet puede tener su programa, o incluso el hecho de que llevamos una radio con nosotros a todos lados en el celular. Pese a que muchos decretaron su muerte, es un medio que sigue de pie.

La nueva cara de la radiofonía

Con la llegada de la televisión, se temió que la costumbre de sentarse frente a una radio se esfumara. Pero lejos de quedar relegada, fue mutando a lo largo de los años, adaptándose a los tiempos que corren y buscando nuevas formas de reinventarse para mantenerse en agenda.

Subirse al auto y encender la emisora es parte del ritual de los que manejan, por ejemplo. Los programas de noticias matutinos, el magazine del mediodía, los partidos relatados los sábados por la tarde, los debates políticos en tiempos electorales...

Hoy, el podcast y las radios por streaming son los principales herederos que aparecieron en el siglo XXI. Estas las formas actuales de sintonizar un programa, pues las nuevas generaciones ven lo analógico como algo del siglo pasado. ¿Será que el problema radica principalmente en que este medio se quedó en el molde?

La radio no buscó nuevos oyentes, fidelizó a las generaciones acostumbradas a la dinámica, y los más jóvenes no encuentran contenidos que atrapen su atención en el dial.

La radio y un inesperado centenario dorado

Formatos como el podcast resultaron ser muy populares principalmente por la diversidad de temas que abarca, respondiendo a todos los gustos, edades y tiempos de cada generación. A contramano de la idea de “broadcasting”, hoy vivimos en una cultura de nichos y targets. Con una dinámica más bien atemporal, el podcast ofrece contenidos de calidad para disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Por otra parte, las radios virtuales o por streaming aportan y se destacan por dos cosas: la posibilidad de hacer un programa sin contar con un estudio (solo se necesita un micrófono y una computadora con acceso a internet) y, en segundo lugar, por la cantidad de programas de diferentes temáticas que se pueden hacer, imposible de llevar adelante en la radio convencional por el espacio físico y técnico.

A pesar de que no ha perdido protagonismo frente a otros medios de comunicación, la radio analógica necesita emprender la búsqueda de un nuevo horizonte, para seguir posicionándose entre los oyentes nuevos.

Porque los oyentes de siempre ya los tiene. La costumbre de dejar encendida la radio en las mañanas, y tener esa compañía incorpórea mientras se hacen otras cosas, o las noticias que acompañan -como remarcábamos antes- a los conductores mientras manejan nos confirman esa muletilla de los viejos locutores: la radio es pura magia.

Mendoza: una de las pioneras Latinoamericanas

Si bien la radio llegó hace 100 años a nuestro país, fue casi cuatro años más tarde cuando tomó por primera vez el limpio aire mendocino. Luego de Buenos Aires y Montevideo, nuestra provincia fue la tercera ciudad latinoamericana en contar con una emisora radial.

Leonardo Oliva, quien es periodista de este diario, escribió el libro “La Radio en Mendoza: De la galería a los auditorios” y nos comparte algunas ideas interesantes que hay que tener presentes en este aniversario tan importante.

Luego de una exhaustiva investigación, fue el primero en escribir sobre la historia de este medio en nuestra provincia. Hasta el momento en que publicó su libro, no había archivo sobre el camino que recorrió este medio para instaurarse aquí.

Es que a diferencia de la radio a nivel nacional, en Mendoza no existe una fecha específica para su nacimiento. Pero a partir de la investigación que Leo llevó adelante, logró determinar que en marzo de 1924 se realizó la primera transmisión.

“La particularidad de la radio en Mendoza es que fue la tercera ciudad en Sudamérica, antes que Córdoba y Rosario. Hizo la primera transmisión en la Radio del Parque, y a esa altura Buenos Aires ya tenía tres estaciones. La otra particularidad es que fue impulsada y financiada por el gobierno. La primera fue una radio pública, lo que en ese momento no existía aun, porque todas eran emisoras privadas”, cuenta Leo.

Leo cuenta su opinión sobre las nuevas facetas de la radio.

¿Cuándo comenzó la radio como la conocemos hoy? “En la década del ’30. En Mendoza por el nacimiento de la Radio Cuyo, la actual LV10, en 1931. La radio comercial que vendía publicidad, con profesionales y empleados a cargo, músicos profesionales, un director, un estudio propio y equipado, sala para el operador y para los músicos.”

Hasta el momento, las transmisiones eran muy precarias y cortas. Los programas radiales se basaban en una persona leyendo el diario (seguramente éste) y algún músico aficionado que tocaba en el estudio.

A lo largo de los años se fue profesionalizando, empezaron a haber locutores, cambiaron los estudios, hubo más tecnología y presupuesto. A medida que se fue abaratando el aparato, muchos más pudieron acceder.

Y obviamente Leo no puede dejar de referirse a lo que pasa con la radio hoy, y cómo hizo para subsistir a los avances tecnológicos.

“La radio en Mendoza. De la galena a los auditorios”, el primer libro sobre la historia provincial.

“Me expreso como oyente, en realidad. A la radio muchas veces la quisieron matar, pero es el medio que menos ha sufrido la competencia de internet. Los diarios ya lo sufrieron, la tevé quizás ahora la está sufriendo más, pero la radio de alguna manera es la que mejor ha amortiguado el impacto. Justamente esto es gracias al podcast, que de alguna manera es un formato que es casi infalible: alguien hablándole a otros por medio de un cable invisible, una comunicación directa. Lo que sí, la radio no ha salido a aprovechar la tecnología que hay, porque no ha cambiado el formato como los diarios o la televisión”, argumenta.

Y explica también qué piensa sobre lo qué pasará en el futuro: “En materia de medios no podemos hacer futurología ni darle certificado de inmortalidad porque son cambios muy rápidos y no podemos predecir nada, pero por ahora la radio ha resistido porque en el auto vos seguís eligiéndola, porque tiene una inmediatez en materia de información que el podcast no tiene”, explica el periodista, y afirma que “la radio tiene una llegada que otros medios no tienen, a lugares donde internet o el diario no llega, la radio lo logra. Pero no le doy el certificado de inmortalidad para nada”, apunta.

Los festejos que se encienden

El jueves ya se prefigura como un día memorable. En Sur Medios, los Comunicactores organizaron un festejo con material de archivo antiguo, que incluye los primeros audios y fotografías que se registraron en la radio en la provincia, crearon un documental audiovisual. Este material tendrá un adelanto exclusivo este domingo y será publicado oficialmente por las plataformas de Sur Medios el próximo jueves 27 de agosto.

A nivel nacional, se estrenará desde el mismo Teatro Coliseo el documental “Cien Años de Radio: Una Historia con Futuro”, que incluirá la presentación de la plataforma multimedia radioytelevision.ar, construida por gente de radio con contenidos online de todos los tiempos. Será a las 15 y se podrá seguir en vivo por la web de Radio Nacional y por Facebook Live, además de que se transmitirá por todas las AM y FM de Nacional del país. A las 16, se verá en la TV Pública.

Radio Nacional, en carácter de anfitrión, producirá la transmisión que será conducida por Héctor Larrea (desde su casa), Mikki Lusardi y Eddie Babenco (en el Teatro) y en la que participaran desde diferentes emisoras, destacados protagonistas de la radio argentina. En el estudio, que se montará sobre el escenario se sumarán también otros conductores.

Más tarde, a las 22, Radio Nacional estrenará el documental “Del 20 al 20: Un siglo de la Radio”. Hará un recorrido por los inolvidables acontecimientos que acompañaron al medio desde sus primeros pasos con “Los chicos de la Azotea”, “Tarzán”, “Los Pérez García”, “Fioravanti”, “La revista dislocada” o los domingos de “Jabón Federal”. Los bailables con las orquestas estables que supieron tener muchas emisoras. Los radioteatros, los programas de humor que se escuchaban en familia, las transmisiones deportivas.