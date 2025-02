Cómo hacer que un conjunto básico de jeans y remera parezca caro

Los accesorios pueden elevar cualquier look en segundos. Unos aros dorados , un collar en capas o un cinturón llamativo hacen toda la diferencia. Si querés un toque de elegancia, sumá un reloj minimalista o una cartera estructurada en tonos neutros. Lo importante es que cada accesorio sume sin recargar el outfit.

Los zapatos pueden hacer o arruinar un look. Si querés que tu outfit de jeans y remera se vea más caro, optá por botas con taco , mules elegantes o unas zapatillas blancas impolutas . Evitá los calzados demasiado desgastados o de materiales de baja calidad. La clave es que luzcan prolijos y bien cuidados.

Un blazer estructurado , un chal de buena calidad o un trench coat pueden hacer que un look básico se vea mucho más elaborado. Apostá por prendas en tonos neutros o colores sólidos para lograr un efecto más refinado y versátil. Sumá un pañuelo de seda para darle un toque chic sin demasiado esfuerzo.

image.png

4. La importancia de la prolijidad

Un outfit puede verse mucho más caro simplemente si está impecable. Asegurate de que tus jeans no estén gastados en zonas no deseadas y que tu remera no tenga bolitas ni esté estirada. Planchar la ropa y mantenerla en buen estado hace una gran diferencia en cómo se percibe.

5. Maquillaje y peinado: el toque final

No subestimes el poder de un buen peinado y un labial llamativo. Un recogido prolijo o unas ondas suaves pueden transformar completamente un look casual. Sumá un maquillaje natural con cejas bien definidas y un poco de iluminador para darle un efecto glow a tu outfit.

image.png

6. Cuidá los detalles

Un buen perfume, unas uñas prolijas y una actitud segura son elementos clave para que cualquier look luzca más sofisticado. A veces, lo que transmite una persona es lo que realmente hace que un conjunto se vea elegante y caro.