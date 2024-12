Chau tops básicos: estos son los 3 modelos que los reemplazan este 2025.

De todas las prendas que tenemos en el placard, los tops y remeras deben ocupar el mayor porcentaje. Es que cuando hablamos de estas prendas, hablamos de tendencias en constante cambio y evolución.

Si antes se usaban los bandó o los tank tops, ahora la historia dio un giro de 180° para traer nuevos estilos creativos, audaces, originales y que le darán un plus de estilo a cualquiera de tus looks; ya sea para el trabajo, la facultad, las salidas o cualquier actividad diaria.

En esta nota, te contamos cuáles son los 3 modelos que vienen a reemplazar a los viejos tops básicos para crear outfits increíbles y que destaquen a donde sea que vayas.

1. Top de crochet

Los tejidos son una de las máximas tendencias de este 2024 y se replicará en el 2025. Así, lo veremos en todo tipo de prendas pero en especial los tops. Estos ya no se usan solo para ir a la playa o a la pileta; sino que también se están sumando a todo tipo de look ya sea elegante, urbano o casual.

Top de crochet.

2. Top con transparencias

Este es el modelo más sexy y audaz de los tres. Las transparencias llegaron para quedarse pero en este 2025 un poco menos translucidas para darle el toque sensual justo al outfit y que no se vea tanto la ropa debajo de la prenda. En el caso de los tops, este estilo se usará mucho tanto en verano como en invierno.

Top con transparencias.

3. Top con cortes irregulares

Sin duda este tipo de tops son de los más originales que existen. Las mangas solas, los cortes y las formas geométricas generan un efecto sorpresa en el look ya que no son las formas tradicionales de las prendas. Ideales para salir de noche o hacer un look fresco y veraniego para el día.