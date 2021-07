Así es Cow, la película que generó que el público de Cannes abandonara la sala en medio de la proyección

Es habitual que, en los grandes festivales de cine, existan producciones que causen revuelo entre sus espectadores. Aunque no siempre se trata de una experiencia del todo agradable.

Esto ocurrió con el filme de la directora Andrea Arnold. “Cow” (vaca en español) retrata la vida de una vaca desde que nace hasta que es utilizada para fines beneficiarios para el ser humano.

Se trata de un documental que pone principal énfasis en la industria láctea. Así, Arnold nos muestra un crudo y genuina foto de lo que representa el sufrimiento de las vacas y así poder comprender los desafíos que los seres vivos viven a diario a causa del ser humano.

Poniéndose en el lugar del animal y viviendo en carne propia lo que representa ser un ser a merced de otra especie, la directora presentó un filme sin diálogos que busca que el espectador empatice con la vida de otro ser vivo.

En la presentación del filme, la directora declaró: “Esta es la historia de una realidad, la de una vaca lechera, y un tributo al inmenso servicio que nos brinda. Cuando miro a Luma, nuestra vaca, veo el mundo entero a través de ella”.

Sin recurrir a la violencia gráfica excesiva ni la sangre extrema, el filme propone dejar de lado nuestras preocupaciones y egoísmo humano, poniéndole mayor atención al sufrimiento y sacrificio que enfrenta el mundo animal.

Debido a la crudeza e intensidad con la que la directora refleja la vida de Luma, muchos espectadores abandonaron la función durante su presentación en el Festival de Cannes. Sin embargo, otros lucharon contra sus propios instintos para poder concluir con la visualización del documental y dar el reconocimiento que el trabajo de Arnold merece.

Con gran impresión, algunos espectadores abandonaron la sala tras la cruda imagen del documental. web

El documental tuvo su estreno mundial en el marco del festival el 8 de julio de 2021. Mubi adquirió los derechos de distribución de la película en el Reino Unido, Irlanda y Turquía. Sin embargo, en otros países todavía no existe un distribuidor confirmado, aunque se espera que muy pronto sea anunciado quién la traiga a Latinoamérica para finales de este año o inicios de 2022.

Claro está que no se trata de la primera producción que busca generar conciencia y reflejar a ciencia cierta lo que los animales viven para satisfacer la necesidad humana. Ya lo hemos visto en cintas como Seaspiracy, Cowspiracy y What The Health, aunque esta vez, al parecer logró en algunos hacer el “click”.