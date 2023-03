5 series y películas que te van a ayudar en el despertar espiritual

A medida que vamos madurando y avanzando, nos damos cuenta de la gran importancia y el gran efecto que genera en nosotros el contenido que consumimos, ya sea en redes sociales, programas de televisión, películas o en la música. Dicho contenido entra en nuestro cerebro y genera una especie de programación mental, creando así realidades que pueden volverse convicciones. Dime qué contenido consumes y te diré cuál es tu nivel espiritual, psicológico y emocional.

En mi caso personal, cada vez que consumo algún tipo contenido de la índole que sea, pido discernimiento y sabiduría para poder rescatar lo bueno, lo positivo y lo que realmente nutre el alma.

En fin, acá les dejaré una lista de las series y películas que han tocado fuertemente mi espíritu y me han proporcionado información nutritiva para mi crecimiento personal, espiritual e intelectual.

1. The Chosen: si hablamos de contenido de valor y de información realmente nutritiva y beneficiosa para el alma, esta serie se lleva el primer puesto y por mucho. Está en el top 3 de las series con más reproducciones en el mundo. Dicha joya cinematográfica relata la vida de Jesús y sus seguidores de una manera muy emocionante y única, permitiéndonos conocer de forma más real y genuina la personalidad de Jesús y su mensaje. Como también nos permite conocer más a fondo a sus discípulos, lo cual personalmente revolucionó totalmente mi vida, amplió mis conocimientos y tumbó muchos paradigmas que tenía programados, ya que yo era de las personas que se imaginaba a un Jesús muy serio, amargado y con seguidores “santos y perfectos”.

A lo largo de la serie podemos ver como Jesús realiza milagros, enseña a las personas, se enfrenta a políticos y religiosos, no hay capítulo que no vaya a dejarte un aprendizaje o una epifanía. Me gusta describirla como la biblia llevada a pantalla. Es alimento para el alma puro.

Pueden ver la serie a través de Netflix, pero solo está la primera temporada. Si no pueden acceder fácilmente a ella a través de su página web: https://watch.thechosen.tv/ o descargando la aplicación de la serie en tu teléfono, dicha aplicación es gratuita.

the chosen

2. Guía de meditación Headspace: es una serie documental de Netflix que explora la práctica de la meditación y sus beneficios para la salud mental y emocional. Cada episodio se centra en un tema específico de la vida cotidiana, como el estrés, la ansiedad, el sueño, la creatividad y el enfoque, y presenta técnicas de meditación y mindfulness que se pueden utilizar para abordar estos problemas.

Cada episodio concluye con una meditación guiada, en la que guía al espectador a través de una serie de ejercicios de respiración y visualización que se enfocan en el tema del episodio. Las meditaciones son diseñadas para ser accesibles para cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia previa en meditación.

Guía de meditación Headspace

3. The Midnight Gospel: es una serie animada de televisión de Netflix que sigue la historia de Clancy, un podcaster que viaja a través de un simulador de universos para entrevistar a seres de diferentes mundos en su programa “Spacecast 9000″.

Cada episodio presenta a Clancy viajando a un mundo diferente, donde se encuentra con una variedad de personajes coloridos y surrealistas que representan ideas y temas filosóficos profundos, como la muerte, la conciencia, el perdón y la compasión. A través de estas entrevistas, Clancy reflexiona sobre sus propias luchas internas y cuestiones existenciales.

A pesar de su naturaleza surrealista y absurda, la serie aborda temas profundos y complejos de una manera que los hace accesibles y comprensibles para una amplia audiencia. Los personajes y las situaciones a menudo presentan una crítica social o política, pero también hay una fuerte temática espiritual que se refleja en la exploración de temas como la atención plena y la aceptación.

La serie se destaca por su estilo visual único y altamente estilizado, que mezcla la animación con elementos de imágenes de archivo y grabaciones de audio reales. La serie también presenta una banda sonora ecléctica que combina música electrónica, folk y clásica para crear un ambiente atmosférico

The Midnight Gospel

4. The Secret: “El Secreto” es una película documental de Netflix basada en el libro homónimo de Rhonda Byrne, que explora la Ley de Atracción y cómo se puede aplicar para lograr la felicidad, la salud, la riqueza y el éxito en la vida.

A lo largo de la película, se explican los principios básicos de la Ley de Atracción, que sostiene que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto en la realidad que experimentamos.

the secret

5. El caso de Cristo: es una película que presenta la historia real de un periodista ateo que investiga la vida de Jesús para desacreditarla, a medida que profundiza en su investigación con arqueólogos, médicos, científicos, teólogos y más, comienza a suceder cosas mágicas y descubre una verdad sorprendente. Con una trama emocionante y una gran actuación, la película es una reflexión inspiradora sobre la fe y la búsqueda de la verdad.

el caso de cristo

5. Las crónicas de Narnia: es una serie de libros y películas que presentan una historia épica de aventura que contiene significados y simbolismos espirituales profundos.

A través de la historia, los personajes aprenden valiosas lecciones sobre el bien y el mal, la redención y la lucha contra la opresión. Aprenderás enseñanzas sobre la fe, la esperanza, el amor, la humildad y la paciencia a lo largo de sus aventuras en Narnia.

La película también presenta temas de redención y arrepentimiento, con varios personajes que tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones y luchar contra la tentación para encontrar la salvación. El león Aslan es un símbolo de Cristo y la figura central de la historia, quien ofrece su vida para redimir a un personaje principal y derrotar a la maldad. Los personajes tienen que aprender a confiar en Aslan y su plan, incluso cuando no entienden por qué están pasando por pruebas y dificultades.

En resumen, “Las Crónicas de Narnia” son más que una simple historia de aventuras fantásticas, ya que presenta temas y simbolismos espirituales profundos y universales. La serie ofrece una representación imaginativa de las enseñanzas bíblicas en una historia que ha cautivado a audiencias de todas las edades.

Las crónicas de Narnia

Espero que esta información sea de gran ayuda para tu ser, y que puedas conectar con contenido de valor que alimente tu espíritu.