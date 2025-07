Vuelve la ficción nacional a la televisión: cómo es "AMIA, la serie"

En relación con el proceso actoral, admite: “Creo que en el primer capítulo estoy un poco pasada de actuación, porque se me ve como muy impresionada. Siento que en la vida real debe haber sido realmente muy tremendo, pero cuando estás en la ficción hay algo que tenés que regular y yo me miro y no me soporto en el primer capítulo”.

Un personaje atravesado por la urgencia

En "AMIA, la serie", Sánchez interpreta a Gisela, una asistente de noticiero que se ve obligada a cubrir en vivo el atentado cuando su compañero no llega a tiempo. “Su jefa le dice ‘No podemos seguir esperando, fuimos los primeros, tenemos que salir con esto ya’. Entonces se expone a salir al aire, lo hace muy bien, con mucho compromiso social y empieza a ganarse un lugar ahí. El haber llegado primera hace que tenga contacto inmediato con la desesperación, con cada historia familiar que va descubriendo”, relata.

El relato se estructura en tres líneas narrativas: la de Gisela, un agente del Mossad (interpretado por Michael Aloni) y un agente de la SIDE (Alfonso Tort). “La historia está dividida en esos tres mundos y esos tres mundos se empiezan a conectar. En el atentado a la Embajada ella conoce al agente del Mossad, pero cree que es un familiar de una víctima, que está buscando a su hermana. Empatiza mucho con eso. Y empatiza tanto con esa situación y todo lo que vive ahí que no puede sacarse esas imágenes de la cabeza. Y necesita encontrar la verdad, se involucra mucho por su trabajo y por una cuestión humana, también. Y corre riesgos”.

Respecto del título de la serie, que podría generar confusión ya que la primera temporada se centra en la Embajada, la actriz responde con humor: “Y, bueno, hablá con los productores, no sé. Creo que la idea es mostrar el escenario previo al atentado del '94: un cómo se llega. Cuando me preguntan por el título digo ‘Bueno, enojate si querés, pero de paso sirve para no olvidar que hubo un antes de AMIA, del que para mucha gente joven no hay tanto registro’”.