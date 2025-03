Viviana Canosa sorprendió a todos al contar la dura situación de salud que vivió durante 5 años

“Yo me considero una mina empoderada. Los divorcios son desesperantes . Yo estuve deprimida cinco años, aun habiendo tomado la decisión”, expresó ante la mirada atenta de sus compañeros. Luego, explicó cómo vivió esa etapa: “Cuando formás una familia, querés que sea para siempre. Y yo lo hice en buenos términos. Me pongo como ejemplo porque tengo el mejor padre para mi hija”.

Viviana Canosa Viviana Canosa sorprendió a todos con una confesión personal.

“Durante cinco años me inventaron miles de romances. Yo pensaba: ‘Si supieran que estoy llorando todos los días y no me puedo levantar de la cama por la depresión…’ No quiero ni imaginarme lo que es un divorcio tóxico, con padres que no se llevan bien, con chicos que sufren. Siempre, primero, son los chicos”, concluyó.