Virginia Demo, antes de sus shows en Mendoza: "Hay que ser más libres y estar menos pendientes del afuera"

Y ese entusiasmo es auténtico y se nota. No hay pose en Virginia. Su honestidad se revela en cada palabra, en cada remate, en cada pausa. Y es ese uno de sus secretos: no interpreta un personaje. Eso lo advirtió también la audiencia, que le permitió llegar muy lejos en "GH" y ocupar el puesto número 7 de los últimos candidatos que quedaron en la casa, donde estuvo 143 días.

image

Del stand up a Gran hermano

-¿Cómo describís este espectáculo? ¿Evolucionó algo desde que lo estrenaste?

- Es un espectáculo con el que se van a sentir totalmente identificados, tanto mujeres como hombres también. Obviamente, es un show mío, porque casi todas las experiencias son personales. Son situaciones, algunas tragicómicas.

-Siempre decís que "el humor cura"...

-El humor cura todo. Esta es una sociedad muy exigente a nivel cuerpos, sobre todo con las mujeres. Y esto no cambió. Vos preguntaste si el show evoluciona: lo que no evoluciona es la sociedad. Entonces, hay cosas que tenemos que seguir mencionando en los shows, para que —sobre todo nosotras, las mujeres— nos sintamos identificadas. Sepamos que no somos las únicas a las que les pasa cierta cosa o que se sienten mal por algo. Entonces, lo que yo trato es que se lleven un mensaje.

-¿Cuál mensaje sería?

-El show tiene como un hilo conductor, que es que seamos nosotras, que no nos importe. Y nosotros también, porque los hombres también, en algún punto, sufren discriminación. Sobre todo a nivel sexual. Los hombres, a nivel sexual, están muy exigidos por la sociedad. Hay cosas de las que no se habla: no se habla de andropausia, por ejemplo. Es un show en el que hablo de las cosas que van pasando a nivel social, sexual y físico, a medida que vamos creciendo. Y —vuelvo a decir— se van a dar cuenta de que no son los únicos ni las únicas que tienen algunos prejuicios. Y, precisamente, lo que nos cura el humor es eso: aprendernos a reír de lo que nos pasa, de lo que pasa cuando la gente crece, normalmente, de lo que pasa en esta sociedad cuando crecemos. Las cosas crueles, tal vez, que nos dicen… Nos tenemos que aprender a reír y a tomar como de quién viene las cosas. Y ser más libres, y estar menos pendientes del afuera. Yo creo que el show un poco enseña eso, o trata de inculcar un poquito de eso: que nos riamos, tomemos las cosas como de quien vienen, hagamos lo que queramos sin lastimar a nadie. Ese es un poco el mensaje.

image

-Pasaste de los escenarios al ojo mediático de "Gran Hermano". Más allá del golpe de popularidad, ¿esa experiencia cambió en algo tu forma de hacer comedia?

-No, no me cambió para nada la forma de hacer comedia. No. Yo soy la misma, tengo el humor que tengo. Es un humor picante, un poco ácido —vuelvo a decir— porque trato de reírme de mí y de un montón de situaciones de la vida. Lo que cambió la casa de "GH" es la popularidad: el amor de la gente, que la gente quiera verme, que la gente no solo me quiera ver en el teatro, sino que me quiera ver en lugares donde yo amo estar, como en los paneles de televisión, en los streamings. A mí el tema de la comunicación me gusta mucho. Vuelvo a decir: uno, con un show de humor, comunica. Yo, por lo menos, comunico. Es otra forma de comunicar. Y me gustan todas las formas de comunicar: me gusta la radio, me gusta la televisión, me gusta el streaming. Y lo que hizo "GH" fue acercarme a poder vivir esas experiencias. Y ahora hay que tratar de sostenerlo, ¿no?

Los proyectos que se vienen

-En ese sentido, ¿en qué proyectos estás actualmente y qué deseos profesionales te quedan pendientes?

- Proyectos, por suerte, ahora tengo. Además del teatro, tengo un streaming que probablemente en estos días anuncie. Hay algunas cositas dando vueltas ahí que todavía no puedo decir, porque todavía no se concretaron. Pero mi deseo es estar en la TV como panelista. Digo "panelista" porque es la figura que entiendo que me correspondería por la poca trayectoria en ese ámbito. Pero me gustaría que me den la oportunidad. Porque soy una persona grande, que tiene cierta cultura, que vivió un montón y que creo que está muy capacitada para opinar de todo. Y me gusta. Y lo mismo el streaming. Y —vuelvo a decir— todo lo que sea comunicación es lo que me gusta y es donde deseo profundamente estar próximamente.

Virginia Demo en Mendoza

El viernes 1 de agosto, a las 21, en el Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza). Las entradas generales cuestan $15.000 en EntradaWeb.com y el show tiene una duración de 90 minutos. Está destinado a mayores de 16 años.

El domingo 3 de agosto, a las 20, en el Auditorio Municipal de Santa Rosa (Avenida San Martín Sur S/N). La entrada general vale $10.000 en EntradaWeb.com.