Valentina Cervantes rompió el silencio y contó cómo se reconcilió con Enzo Fernández: "Se dio cuenta..."

Valentina Cervantes desmintió rumores sobre un romance con otro jugador

Durante la entrevista, Pamela David quiso saber si en este tiempo hubo personas que intentaron conquistarla y si era cierto el rumor que la vinculaba con otro jugador de la Selección.

"No, ese rumor que corrió no sé de dónde se filtró, pero es mentira que me escribió algún jugador de la Selección. Si hubiese pasado tampoco lo contaría, pero es verdad que no pasó, se lo contaría a Enzo de última", afirmó Cervantes.

Valentina explicó que el acercamiento con Enzo se dio a fin de año, cuando viajó para llevarle a sus hijos y lograron tener una conversación sincera. "Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar y creo que mientras haya amor, nosotros somos una familia, somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar", confesó la modelo, reflejando la importancia del diálogo en la reconciliación.

Una nueva oportunidad para Valentina Cervantes y Enzo Fernández

La modelo también dejó en claro que, a pesar de la separación, no le interesa saber si Enzo estuvo con alguien más en este tiempo y que la clave para recomenzar fue no caer en reclamos.

"Si empezamos con esos reclamos, empieza mal. Lo hablamos desde un principio, una vez separados cada uno podía hacer lo que quiera. No le voy a estar preguntando con quién estuvo o si estuvo con alguien. Es parte del pasado, si empiezo a remover todo eso es imposible empezar de nuevo", sentenció.