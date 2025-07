Vacaciones de invierno 2025: balance positivo para la temporada de espectáculos infantiles

Y aunque la respuesta del público fue positiva —con buena afluencia y confianza en las propuestas locales—, el problema estructural sigue siendo el mismo: la oferta es grande en cantidad de obras, pero el público no alcanza para todos. "La cartelera es tan grande que quizás también no hay tanta gente para tantas obras", advirtió Villa.

A eso se suma otro obstáculo silencioso, pero no menor: la ausencia de un acuerdo entre elencos para fijar un precio base de las entradas. "Antes había un acuerdo entre todos los elencos —y estoy hablando de los años 80— un valor base, al menos un piso, para desde ahí partir y que no se vieran los compañeros de alguna manera aventajados por otros", recordó Villa. Hoy esa lógica se perdió, y la disparidad de precios genera una competencia que, según él, "atenta un poco contra las producciones y los tipos de producciones".

En paralelo, hay quienes lograron encontrar fórmulas sostenibles. Miranda Sauervein, integrante de El Taller, que presentó "Cenicienta a las cenizas", habló de una temporada inesperadamente buena, gracias a un cambio de estrategia: "Ha sido una temporada bastante buena, mejor de lo que esperábamos. Ha sido una temporada mejor que el año pasado, pero porque nosotros también cambiamos la dinámica de trabajo, viendo que el año pasado no nos fue para nada bien".

La clave estuvo en ajustar la programación: en lugar de hacer dos funciones por día, hicieron una sola, apostando a llenarla. "Nos venía mejor que se llenara la función y se acabaran las localidades, e ir juntando así la gente para llenar todas las funciones de las dos semanas. Y resultó bastante bien la decisión que tomamos". La estabilidad de contar con una sala propia —algo poco común en la escena mendocina— también marcó la diferencia: "Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar también en nuestra propia sala, la cual, por supuesto, mantenemos. Eso es un beneficio y es algo positivo frente a otros compañeros y otros grupos que no tienen sala y que tienen que estar nómades, mudándose por diferentes espacios en la temporada".

Con 25 años de trayectoria en el teatro infantil, El Taller logró fidelizar un público que cada invierno vuelve a buscar sus propuestas. Esa continuidad también forma parte del equilibrio que permitió sortear la tormenta.

Volviendo a Villa, su diagnóstico final no es pesimista, pero sí realista: "De todas maneras, me parece que la temporada ha sido buena. No muy buena, no excelente. Ha sido buena. Pero está difícil. Está difícil para todo el mundo, sobre todo invertir en algo que sigue siendo un lujo, que es el entretenimiento, así sea para los más chicos".