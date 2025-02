Uno por uno, los 12 impactantes y looks que Shakira lucirá en sus shows en Argentina

Uno de los momentos más emotivos del show es cuando interpreta "Acróstico", la canción dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Para esta parte del espectáculo, Shakira luce un vestido azul de la firma Gaurav Gupta, confeccionado en organza de seda con ondas plisadas en 3D, un sello característico del diseñador indio.

image.png

Que belleza mi público Peruano!! Cuánto amor y cuidados me han dado!! Gracias eternas! Grande Perú! Los quiero!!!! What a beautiful Peruvian audience!! So much love and care you’ve given me!! Eternal thank (4).jpg

Este impactante atuendo se complementa con un corsé metalizado con la figura de una loba grabada en el escote, en clara referencia a su espíritu indomable. Además, lleva brazaletes exclusivos de Tiffany & Co, creados en platino con incrustaciones de diamantes y con el nombre de la gira grabado a mano.

image.png

Otro de los looks destacados incluye dos vestidos rojos diseñados por Caroline Resnik y Anamika Khanna. Uno de ellos fue teñido completamente a mano y confeccionado por la misma diseñadora que trabajó con Shakira en la icónica era de "Servicio de lavandería", lo que añade un valor sentimental a la pieza.

Para uno de los momentos más potentes del show, la colombiana elige un jumpsuit morado, que incorpora la imagen de una loba, animal que la representa tanto en los brazos como en el pecho, una referencia a su simbolismo en esta nueva etapa de su vida.

image.png

Además, Shakira deslumbra con dos vestidos marrones. El primero, diseñado por Natalia Fender, es utilizado también por sus bailarinas durante la interpretación de uno de sus clásicos. El segundo es una colaboración de Jawara Alleyne y Gunnar Deatherage, exclusivo para la interpretación de "Ojos así", un tema que marcó una de las etapas más importantes de su carrera.

image.png

Otro atuendo que no pasa desapercibido es un elegante conjunto blanco de chaqueta y falda con flecos, creación de la diseñadora Lindsey James, que le da un toque sofisticado a la puesta en escena.

image.png

