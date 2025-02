7 objetos que una estilista de moda nunca compraría

image.png

¿Por qué? Porque estas réplicas no solo carecen de la calidad que caracteriza a los diseños originales, sino que también desvalorizan el trabajo de los diseñadores.

Comprar una imitación solo te deja con una prenda de mala calidad y un sentimiento de insatisfacción. Si realmente deseas esa pieza única, lo mejor es ahorrar para adquirirla de manera auténtica o, si no te resulta tan indispensable, optar por algo que realmente te encante y dure.

5. No sigas todas las tendencias pasajeras

No todas las tendencias están hechas para vos. Aunque la moda es divertida y nos invita a experimentar, no todas las tendencias se adaptan a tu cuerpo, estilo de vida o personalidad.

¿Recuerdas cuando los pantalones cortos de ciclista estuvieron en auge? Muchas mujeres no se sintieron cómodas con esa tendencia, y está perfecto.

Las estilistas sugieren que no te dejes llevar por cada nueva moda. Si algo no te representa, simplemente no lo compres. Las prendas básicas y atemporales son una inversión mucho más inteligente y te permitirán crear looks sofisticados y fáciles de combinar.

4. Jeans skinny blancos

Si bien los jeans blancos pueden ser muy chic, los skinny en particular no son la mejor opción. Estas prendas tienden a acentuar áreas del cuerpo que, en muchas ocasiones, no queremos resaltar.

Si sos de las que prefieren este tipo de pantalón, es mejor optar por modelos con pierna ancha o holgada, que resultan más favorecedores para la mayoría de los cuerpos. No solo vas a estar más cómoda, sino que también vas a lucir mucho más estilizada.

3. Lo mismo en todos los colores: sé creativa

¿Alguna vez compraste una prenda que te enamoró tanto que pensaste en llevarla en todos los colores disponibles? Las estilistas te dirán que esa no es la mejor estrategia.

Si bien puede ser tentador tener ese vestido en todos los tonos, lo más probable es que uses más el color original que elegiste al principio.

En lugar de llenar tu armario con la misma prenda en diferentes colores, optá por variar tus elecciones y ser más creativa con los accesorios y las combinaciones. Eso te permitirá aprovechar mucho más tu ropa y crear looks únicos cada vez.

2. Lentes de sol caros

Los lentes de sol son un accesorio clave, pero gastar una fortuna en ellas no siempre tiene sentido. Las estilistas recomiendan invertir en marcas de buena calidad pero a un precio más accesible.

El riesgo de perderlos o dañarlos es alto, por lo que no tiene sentido gastar demasiado en un artículo tan frágil. Además, hoy en día hay opciones muy chic y de excelente calidad sin necesidad de gastar más de lo necesario.

1. Zapatos incómodos

¿De qué sirve tener unos zapatos de taco preciosos si te lastiman? Las estilistas advierten que nunca debes caer en la tentación de comprar un par de zapatos incómodos, por más que te encanten.

La comodidad es clave para caminar con seguridad y estilo, y los zapatos que te causan dolor no hacen más que generar frustración. Si un par de zapatos te molestan desde el principio, no dudes en dejarlos en la tienda. Tu bienestar es lo primero, y hay toneladas de opciones cómodas y elegantes.