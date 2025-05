Terminó la audiencia: el pedido que Mauro Icardi hizo en la Justicia italiana que descolocó a Wanda Nara

No para: Mauro Icardi volvió a denunciar gravemente a Wanda Nara por la tenencia de sus hijas

Aunque por el momento no trascendió una resolución definitiva del tribunal, sí se conoció uno de los pedidos más contundentes que hizo Icardi ante el juez, y que habría sorprendido por completo a Wanda. El delantero del Galatasaray solicitó la tenencia total de las dos hijas que tiene en común con su exesposa, Francesca e Isabella .

Por su parte, Wanda se presentó al juzgado con un look que no pasó desapercibido: traje gris, camisa blanca y corbata, muy similar al que usó Amber Heard durante su juicio con Johnny Depp. La elección de su outfit, según algunos, fue leída como un mensaje velado a su ex, quien en reiteradas ocasiones se mostró públicamente alineado con el relato del actor estadounidense.

La tensión entre ambos continúa en aumento y el foco ahora está puesto en la decisión del tribunal. Más allá de lo económico, lo que se discute es la vida cotidiana de dos menores.