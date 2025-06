"Sex" llega a Mendoza con una propuesta renovada: teatro, erotismo y reflexión en escena

download (2).jpeg

El elenco, entre la experiencia y la novedad

En esta gira nacional que los lleva por distintas provincias del país, el elenco no fue elegido al azar. Diego Ramos es, sin dudas, el rostro más emblemático de Sex. “Está desde el primer ensayo, estuvo en todos los formatos y dejó el show de Buenos Aires para encarar esta gira”, señala Muscari. A su lado, Gloria Carrá y Julieta Ortega completan un trío con historia dentro del espectáculo: “Gloria fue la protagonista inicial que estrenó con Diego y lo hizo los dos primeros años. Julieta lo hizo el último año y medio. Los tres tienen mucho que ver con la identidad de Sex”.

Nicolás Riera, por su parte, se suma por primera vez a la propuesta. “Lo llamé varias veces para Sex, pero él viene del mundo de Cris Morena y no quería cantar ni bailar. Esta vez, al explicarle que Sex se convertía en una obra de teatro, aceptó”, relata Muscari. Y agrega: “Los cuatro arman un cuarteto muy poderoso, no solo arriba del escenario, sino también abajo. Además hay mucha sinergia entre ellos y eso es fundamental para sostener una gira”.

download (1).jpeg

DSC_6017 copia.jpg

En efecto, Sex se convierte en una experiencia intensa no solo para el público, sino para el elenco. Comparten viajes, motorhome, hoteles, comidas y funciones. “Pasan más tiempo juntos que con sus propias familias. Y eso se nota en la escena: hay confianza, comprensión, cercanía. El público lo percibe enseguida”, subraya el director.

Una obra con piel, humor y mucha cabeza

Aunque Sex incluye escenas de alto voltaje erótico, desnudos, besos y juegos sensoriales, Muscari deja en claro que no se trata de provocación vacía ni de recursos fáciles. “No me imagino dirigiendo un espectáculo en donde una mujer hace topless o un pibe muestra el pito, y que esa sea la provocación. Sex va mucho más profundo. Aunque tenga humor y lenguaje directo, genera reflexión y abre conversaciones. Es un espectáculo que no se termina cuando termina la función: te sigue habitando”.

download (5).jpeg

La respuesta del público, incluso en provincias más conservadoras como Mendoza, ha sido sorprendentemente positiva. “Nadie compra una entrada para ver Sex si no quiere ver lo que va a ver. Pero nunca nos imaginamos que en el interior el público iba a tener una reacción tan catártica. Se divierten de principio a fin. Hay momentos donde se juega con los aromas, con la cercanía… y es muy conmovedor lo que pasa en la sala”, cuenta Muscari.

La obra toca fibras íntimas y universales: la sexualidad, los vínculos, los miedos, los deseos no dichos. “Creo que tocar la fibra del sexo es tocar una fibra que moviliza un montón, vivas en Buenos Aires, en Jujuy o en Mendoza”, afirma el autor.

download (4).jpeg

El sexo como espejo social

En tiempos de discusión social sobre género, consentimiento, diversidad y nuevas configuraciones vinculares, Sex se planta como una propuesta actual y comprometida. “Más que actualizarse, la obra dialoga absolutamente con nuestro presente. Fue escrita a lo largo del último año y está en sintonía con los temas que nos atraviesan hoy como sociedad”, dice Muscari.

Y subraya: “Nosotros también nos fuimos deconstruyendo a la par de la sociedad. Por eso creo que el público se encuentra con un espectáculo que no lo subestima, que le propone un viaje sensorial y mental. Me escriben después de las funciones para agradecer, para contarme que les abrió una conversación con su pareja o que la quieren recomendar a amigos”.

La gira también representa una novedad para sus protagonistas. “Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nico Riera no suelen hacer giras. Es la primera vez que se enfrentan cara a cara con el público de todo el país, ese que los sigue desde las ficciones. Diego Ramos hacía ocho años que no giraba, desde Casa Valentina. Así que también hay un reencuentro afectivo con el público”.

Un nuevo lenguaje para hablar del deseo

La propuesta estética de Sex dista de ser oscura o culposa. Por el contrario, busca presentar el erotismo como algo luminoso, vital y humano. “Meternos con el mundo del sexo es meternos con el mundo de los prejuicios, con lo que cargamos desde la religión, la culpa, la idea de que el sexo es algo oscuro”, analiza Muscari. “Creo que el gran aporte de Sex es mostrar el sexo de una manera luminosa, divertida, glamorosa”.

La expectativa por la función en Mendoza es alta, tanto para el equipo como para el público. “Ojalá que acá funcione igual que en el resto del país, donde no paramos de convocar. Cada vez que nos presentamos, se nota en las localidades agotadas”, dice el director. Y cierra: “Creo que para el público es un espectáculo muy catártico. Les permite encontrarse consigo mismos, con sus deseos, con sus miedos. Sex no deja indiferente a nadie”, concluyó.