Selva denunció que robaron dentro de la casa de Gran Hermano: "Reír como loca"

Selva Pérez , una de los ocho participantes que ingresaron recientemente a la casa de Gran Hermano 2025 no pierde el tiempo y a menudo tiene ideas para sumarle condimento al reality , que venía demasiado tranquilo. Si bien esto no ha caído bien en los viejos jugadores, el público ya le dio su cuota de confianza.

"A mí me robaron las dos toallas limpitas y un ananá. Cuando me gané el carro, lo único que me agarré fue un ananá y dije: '¡Ay, qué rico! Me la voy a comer'. Y me lo guardé", expuso mientras cada uno contaba en la sobremesa alguna situación incómoda.