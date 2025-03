Se supo el insólito motivo por el que Manu Viale se separó de Federico Freire

"Todavía parecían amigos y no una pareja", aseguraron en el programa. A pesar de los años juntos y del compromiso asumido, la relación no logró transformarse en un vínculo plenamente conyugal.

El dolor de una pérdida

En septiembre de 2024, Manuela Viale reveló un episodio que marcó su vida y su relación con Freire: la pérdida de un embarazo. En medio de una conversación sobre el tema en *La Casa*, el ciclo de streaming en el que trabaja, la influencer contó su experiencia.

"Yo también perdí un embarazo hace dos meses, y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo", confesó. "Estuve tres semanas tirada en una cama re deprimida. En un momento dije ‘quiero salir’ y mi cuerpo no quería salir. (...) Me costó entender que el dolor de Fede era distinto al mío", expresó.

Para afrontar la situación, encontró contención en su entorno y en otras mujeres que atravesaron lo mismo. "Me ayudó mucho exteriorizarlo para entender y que la gente me diga ‘me pasó’. Hablar con tías a las que les había pasado dos o tres veces, que no tenía idea. Las únicas personas que me pudieron dar las palabras exactas fueron las personas a las que le había pasado lo mismo", relató.