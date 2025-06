Quién es Sub, el freestyler mendocino que dará dos shows este fin de semana

Este 13 y 14 de junio, la Nave Cultural se transforma en epicentro de la movida freestyle mendocina . En la Sala 2 del complejo, ubicado en España y Maza de Ciudad, se presentará un adelanto explosivo de "El Principio del Fin", el nuevo material del rapero Sub. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y ya se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar.

Sub es el nombre artístico de Franco Alaniz, reconocido freestyler en cuyo Instagram, @sub.triforifai, lo siguen casi un millón de usuarios.

Nacido en Mendoza en 1997, Sub es una de las figuras más reconocidas del freestyle argentino. Su camino comenzó cuando tenía apenas 13 años, impactado por una de las batallas más icónicas de la historia del rap hispano: Piezas vs Chester, final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en 2008. Desde entonces, Franco se sumergió en el mundo del freestyle y no tardó en destacar.