Quién es Lechuga, el nuevo novio de Sabrina Rojas a quien presentó en sus redes

En una nota que dio semanas atrás, dejó entrever que estaba abierta a nuevas experiencias: "Estoy disfrutando de la vida. Soy una mujer que renació, que disfruta, que vive, que se divierte, que sale con amigas. Yo amo bailar. Estoy como recuperando tiempo... tiempo que estuve muy quieta, así que disfruto, yo renací".

image.png Sabrina Rojas en un recital junto a su nueva pareja.

En el programa LAM, Yanina Latorre fue quien confirmó la relación antes de que la actriz la blanqueara. "Hace cinco minutos que conozco a alguien, cinco minutos, no se puede poner títulos, es como raro. Querer disfrutar de alguien e intentar ver qué... pero lidiar con el apuro que no sé si yo. No es que me hago la misteriosa", expresó Sabrina cuando se le preguntó por el incipiente vínculo. Aunque en ese momento intenté minimizar el tema, no desmintió la información y dejó abierta la posibilidad de que la historia creciera.