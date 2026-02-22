Premios BAFTA: Robert Aramayo le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio como mejor actor

La ceremonia de los BAFTA Awards 2026 dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando Robert Aramayo se consagró como Mejor Actor, imponiéndose ante figuras de peso como Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio.
Aramayo fue distinguido por su trabajo en I Swear, biopic sobre el activista John Davidson. El intérprete, que no figura entre los nominados al Oscar, protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala.
La ceremonia de los BAFTA Awards 2026 dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando Robert Aramayo se consagró como Mejor Actor, imponiéndose ante figuras de peso como Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio.
El actor británico, de 33 años, no figuraba entre los principales favoritos y tampoco integra la lista de nominados a los premios Oscar, lo que convirtió su triunfo en una de las grandes sorpresas de la noche.
Aramayo fue reconocido por su trabajo en I Swear, una biopic centrada en la vida del activista John Davidson, conocido en el Reino Unido por su tarea de concientización sobre el síndrome de Tourette, condición con la que convive.
Visiblemente emocionado al recibir el galardón, el intérprete admitió que no esperaba quedarse con la estatuilla y destacó el nivel artístico de sus compañeros de categoría.
Nacido en Kingston upon Hull, Inglaterra, Aramayo inició su formación actoral en su país antes de continuar sus estudios en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Durante la gala recordó que, siendo estudiante, asistió a una charla del actor Ethan Hawke, con quien años más tarde terminaría compitiendo en la misma categoría de los BAFTA.
Aunque en esta temporada su nombre no sonaba con fuerza en las premiaciones, ya contaba con experiencia en producciones de alcance internacional. Interpretó la versión joven de Ned Stark en la serie Game of Thrones y dio vida a Elrond en El Señor de los Anillos: Los anillos del poder.
Además del premio a Mejor Actor, Aramayo recibió el galardón a la Estrella Emergente, distinción que se otorga por votación del público. La doble consagración consolidó una noche que podría marcar un punto de inflexión en su carrera dentro de la industria cinematográfica internacional.