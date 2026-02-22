22 de febrero de 2026 - 21:18

Premios BAFTA: Robert Aramayo le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio como mejor actor

Aramayo fue distinguido por su trabajo en I Swear, biopic sobre el activista John Davidson. El intérprete, que no figura entre los nominados al Oscar, protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala.

Robert Aramayo, el actor que le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio en los BAFTA 2026.

Robert Aramayo, el actor que le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio en los BAFTA 2026.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La ceremonia de los BAFTA Awards 2026 dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando Robert Aramayo se consagró como Mejor Actor, imponiéndose ante figuras de peso como Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio.

Leé además

Reese Witherspoon para No Me Olvides en Netflix

Dura 108 minutos en Netflix: la comedia romántica con Reese Witherspoon que es de lo más visto en Argentina

Por Redacción Espectáculos
Smallville llega a Netflix

Llega a Netflix una de las mejores series de todos los tiempos: 217 episodios que nadie se quiere perder

Por Alejo Zanabria

El actor británico, de 33 años, no figuraba entre los principales favoritos y tampoco integra la lista de nominados a los premios Oscar, lo que convirtió su triunfo en una de las grandes sorpresas de la noche.

Embed

El papel que lo llevó a la consagración

Aramayo fue reconocido por su trabajo en I Swear, una biopic centrada en la vida del activista John Davidson, conocido en el Reino Unido por su tarea de concientización sobre el síndrome de Tourette, condición con la que convive.

Visiblemente emocionado al recibir el galardón, el intérprete admitió que no esperaba quedarse con la estatuilla y destacó el nivel artístico de sus compañeros de categoría.

Robert Aramayo, como Ned Stark en Game of Thrones
Robert Aramayo, como Ned Stark en Game of Thrones.

Robert Aramayo, como Ned Stark en Game of Thrones.

Un actor en ascenso

Nacido en Kingston upon Hull, Inglaterra, Aramayo inició su formación actoral en su país antes de continuar sus estudios en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Durante la gala recordó que, siendo estudiante, asistió a una charla del actor Ethan Hawke, con quien años más tarde terminaría compitiendo en la misma categoría de los BAFTA.

Aunque en esta temporada su nombre no sonaba con fuerza en las premiaciones, ya contaba con experiencia en producciones de alcance internacional. Interpretó la versión joven de Ned Stark en la serie Game of Thrones y dio vida a Elrond en El Señor de los Anillos: Los anillos del poder.

Doble reconocimiento en la gala

Además del premio a Mejor Actor, Aramayo recibió el galardón a la Estrella Emergente, distinción que se otorga por votación del público. La doble consagración consolidó una noche que podría marcar un punto de inflexión en su carrera dentro de la industria cinematográfica internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se confirmó por qué J.K. Rowling eliminó la nariz de Voldemort en Harry Potter.

Se confirmó por qué J.K. Rowling eliminó la nariz de Voldemort en Harry Potter

Por Redacción Espectáculos
Do Kyung-soo, protagonista de este drama coreano disponible en Prime Video.

Dura 113 minutos en Prime Video: la película coreana sobre el primer amor que emociona y revive recuerdos

Por Redacción Espectáculos
Dura 96 minutos en Netflix: la película de los 80 que marcó a una generación y vuelve a ganar fans.

Dura 96 minutos en Netflix: la película de los 80 que marcó a una generación y vuelve a ganar fans

Por Redacción Espectáculos
Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero

Festival de Viña del Mar 2026: quiénes cantan hoy, domingo 22 de febrero, y dónde verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos