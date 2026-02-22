Premios BAFTA: Robert Aramayo le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio como mejor actor

Aramayo fue distinguido por su trabajo en I Swear, biopic sobre el activista John Davidson. El intérprete, que no figura entre los nominados al Oscar, protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala.

Robert Aramayo, el actor que le ganó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio en los BAFTA 2026.

La ceremonia de los BAFTA Awards 2026 dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada cuando Robert Aramayo se consagró como Mejor Actor, imponiéndose ante figuras de peso como Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio.

El actor británico, de 33 años, no figuraba entre los principales favoritos y tampoco integra la lista de nominados a los premios Oscar, lo que convirtió su triunfo en una de las grandes sorpresas de la noche.

El papel que lo llevó a la consagración Aramayo fue reconocido por su trabajo en I Swear, una biopic centrada en la vida del activista John Davidson, conocido en el Reino Unido por su tarea de concientización sobre el síndrome de Tourette, condición con la que convive.

Visiblemente emocionado al recibir el galardón, el intérprete admitió que no esperaba quedarse con la estatuilla y destacó el nivel artístico de sus compañeros de categoría.

Un actor en ascenso Nacido en Kingston upon Hull, Inglaterra, Aramayo inició su formación actoral en su país antes de continuar sus estudios en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Durante la gala recordó que, siendo estudiante, asistió a una charla del actor Ethan Hawke, con quien años más tarde terminaría compitiendo en la misma categoría de los BAFTA.