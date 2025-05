Por qué Natalia Oreiro quedó envuelta en una polémica: la respuesta de la actriz

“No pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario, pero como no me gusta la polémica , preferí contar el contexto”, comenzó diciendo.

Con tono sereno, sostuvo: “Primero y principal, me parece súper importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer : decir que no, no está mal y no estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino, en todo caso, del otro”.

Natalia Oreiro explicó por qué se negó a sacarse fotos con fanáticos

La artista explicó que se trataba de un paseo familiar y que no siempre es fácil equilibrar la vida pública con la necesidad de privacidad. “Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia. A veces me olvido que de repente no somos cualquier familia, pero me encantaría poder serlo, a veces para tener la libertad de poder pasear como cualquier otro”, expresó.

La situación, según relató, se volvió incómoda cuando una persona comenzó a filmarla sin su consentimiento: “Se empezó a juntar mucha gente. Y de repente una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso y yo estaba con mi hijo al lado, y esa situación para mí fue altamente incómoda".

Oreiro fue tajante respecto a la protección que elige para Merlín, fruto de su relación con Mollo. “No me gusta que lo filmen, no me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y además no elige esto. Les pedí por favor que no lo siguiera haciendo. Y esa persona me seguía poniendo el teléfono muy de cerca y había cada vez más gente”.

Embed - NATALIA OREIRO Cuenta el incómodo momento que vivió #nataliaoreiro #shorts #youtubeshorts

También se refirió al momento exacto captado en el video viral: “Si ven detenidamente el video, mi hijo se va caminando para atrás y yo desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar e incluso en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública, hasta me da miedo de perderlo. Cosas de madre. Mi hijo se va, yo miro a mi pareja y me voy”.

En su mensaje, la actriz no buscó confrontar sino poner en palabras una incomodidad que, en su opinión, se malinterpretó. “Lamento que no se haya entendido. Lamento si se armó una pequeña polémica. Creo que siempre fui una persona muy agradecida con lo que me tocó vivir e intento obrar en consecuencia a lo que elegí también como medio de vida”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre los límites entre lo público y lo privado: “Eso no quiere decir que yo esté disponible todo el tiempo, porque también soy una persona común con un trabajo extraordinario. Me gusta dentro de lo que se pueda disfrutar como una familia normal y cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Si no se entendió, lo siento mucho, pero me parece súper importante que se respete la negativa de alguien a no querer acceder al deseo del otro”.