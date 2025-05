Polémica y duras críticas por los dichos de Marley sobre el parto de su hija, Milenka: "Crueldad..."

Lo que llamó especialmente la atención fue lo que relató después: “Había mucho sangrado y me habló de un aparato que parece una aspiradora para acelerar el momento. Yo quería que fuera un parto natural ”. Y comentó que el médico le preguntó a él, que era el padre de la niña, y no a la mujer, que prestaba su cuerpo, cómo proceder.

Tal como expresó en varios de los videos que publicó a fines del 2024, Marley volvió a hacer foco en la conexión que tuvo con su hija. “Sentís más conexión instantánea ni bien nace. Ella me busca todo el tiempo. Se produce esa unión en ese mismo momento. Yo sentí mucha emoción. Estaba súper emocionado”, recordó conmovido.

image.png Marley junto a Kasandra y Milenka.

El repudio al relato de Marley en redes

En redes se viralizó el fragmento de la entrevista en la que él cuenta cómo Kasandra y su hija estuvieron en peligro y fue criticado por las decisiones que tomó y por cómo relató el momento. "Marley contó muy suelto de cuerpo como en el parto de la segunda bebé los médicos dijeron que había que intervenir con una ¿Ventosa? porque la madre estaba con mucho sangrado pero antes le preguntaron a el y el dijo "noo, yo quiero que sea natural" así que le hicieron caso. Tal cual re gracioso", escribió la usuaria que viralizó el clip.

Debajo, cientos de comentarios en los que repudiaron las declaraciones del conductor de Telefe: "Pero POR QUÉ MIER** le preguntan a él y no a la chica que está en parto?!?!?! Por dios, que crueldad", "No puedo creer como todo el tiempo en su relato se las arregla para no mencionar nunca a la mujer, "había mucho sangrado", "el medico me preguntó", ella no existía, cómo si la hubiese parido él".

"De terror todo, x favor como puede ser legal tratar como objeto a una mujer??", "La verdad no tenía nada en contra de Marley pero hace un tiempo que me dejó de gustar, me parece que el vago se maneja con una impunidad y como lucra con esas criaturas todo el tiempo", comentaron otros usuarios.