Polémica foto íntima de Marianela Mirra con José Alperovich en la cama: "No me debés..."

Sin filtro, Mirra escribió: “ Cuando amás incondicionalmente , cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”. El mensaje encendió las redes y reavivó los rumores que comenzaron en 2007, cuando ella alcanzó la fama tras su participación en el reality.

“ La gente utiliza mucho a la gente buena , de buenos sentimientos”, expresó la tucumana, dando a entender que sufrió decepciones, aunque no precisó a quién dirigía sus palabras. En un tono más dramático, sumó: “Ojalá no conozcan el infierno”.

El posteo de Marianela Mirra para el exgobernador de Tucumán

El posteo tomó aún más fuerza cuando Mirra interpeló directamente a Alperovich con una frase que no pasó desapercibida: “¡No me debés nada!”. En ese mismo mensaje, la ex GH pareció reivindicar su rol a lo largo del vínculo con el exmandatario: “Lo hice con amor esto también”.