Petrona Jerez reveló la verdadera razón de su salida de Gran Hermano: "Me ganó la angustia"

Las razones detrás de su salida de Gran Hermano

Tras abandonar la casa, la tucumana explicó lo que vivió en los últimos días, especialmente después del "Congelados", cuando apareció su marido, Jorge. Al ser consultada sobre su decisión, negó haber perdido a propósito frente a Sandra, como insinuó Eliana Guercio: “No, no, ella no me ganó. Me ganó la angustia”, aclaró Petrona ante la insistencia de los panelistas.