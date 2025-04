Netflix estrena la última temporada de "You": todo lo que hay que saber de la serie

En esta quinta entrega, compuesta por diez episodios, Joe regresa a Nueva York junto a Kate (Charlotte Ritchie), decidido a construir una nueva vida. Pero el pasado, como bien sabemos, no se entierra tan fácilmente. La sinopsis oficial insinúa que el protagonista intentará consolidar su “felices por siempre”, aunque no tardará en descubrir que los fantasmas de sus actos siguen acechando.

De fenómeno viral a objeto de estudio

En sus años de emisión, "You" no solo capturó audiencias masivas: también provocó análisis académicos, controversias éticas y una fascinación difícil de encasillar. ¿Qué significa empatizar con un asesino? ¿Por qué el carisma de Joe Goldberg resulta tan efectivo? La serie supo valerse de los mecanismos narrativos más clásicos del melodrama —la voz en off, el punto de vista subjetivo, el romanticismo idealizado— para construir un protagonista que, pese a su violencia, no dejaba de buscar aprobación.