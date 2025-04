Murió Val Kilmer: la escena de su despedida en "Top Gun: Maverick" y cómo recrearon su voz

Esa producción también sumó testimonios de personas cercanas a Val Kilmer, como los directores Leo Scott y Ting Poo, quienes dirigen el documental junto a los hijos del intérprete: Mercedes Kilmer (29) y Jack Kilmer (26). Justamente, su hijo le aportó la voz en off, mientras se exhibían grabaciones que la estrella de Hollywood hizo de manera casera en sus años de mayor fama.

Cómo grabaron la aparición de Val Kilmer en "Top Gun: Maverick" (2022)

Cuando se anunció que Paramount y los productores Jerry Bruckheimer y Tom Cruise trabajaban en la secuela del clásico de 1986, Val Kilmer fue uno de los primeros en 2018 en impulsar una campaña desde las redes sociales para aparecer en el filme. Se sabe que él era muy apasionado de la vocación del actor, llegando a mandar audiciones caseras a leyendas del cine como Stanley Kubrick (”Full Metal Jacket”) o Martin Scorsese (”Goodfellas”), pese a que luego resultara rechazado.

Enterado de las ganas, Tom Cruise inmediatamente contactó a Kilmer y lo llamó para grabar su regreso como el piloto Iceman, respetando sus limitaciones por el cáncer. De allí que en la película "Top Gun: Maverick" se hayan visto intercambios por teléfono y una voz alterada digitalmente para una mayor claridad.

Cómo se grabó la actuación de Val Kilmer en "Top Gun: Maverick" (2022)

Val Kilmer suministró horas de imágenes de archivo con su voz hablada que luego se alimentó a través de los algoritmos y se convirtió en un patrón a seguir.

“Al final, generamos más de 40 modelos de voz diferentes y seleccionamos el mejor, de mayor calidad y más expresivo”, dijo John Flynn, CTO y cofundador de Sonantic, en un comunicado a Forbes.

“Tom fue inflexible, Jerry Bruckheimer fue inflexible. Obviamente soy un gran fan de Val Kilmer, no sólo como Iceman, sino también en ‘Tombstone’ y ‘Heat’. La oportunidad de trabajar con él es un sueño hecho realidad. Y tenerlo en una película como Iceman fue bastante épico”, contó el cineasta Joseph Kosinski en el podcast ReelBlend.

Desde 2015, Val Kilmer padeció cáncer de garganta: quimioterapia y dos traqueotomías que le complicaron el habla y la respiración

“Lo trajimos, hablamos con él sobre la película, y fue Val quien realmente resolvió la forma sobre cómo podría estar en ella. Luego, trabajamos muy duro en la escena y en esa relación. Es genial porque eran rivales en la primera película. Obviamente, tenemos esa última escena de la primera película donde esa rivalidad se convierte en amistad. Y ahora podemos ver 36 años después cómo ha evolucionado esa amistad, cómo Iceman es su wingman y siempre está pendiente de Maverick”, señaló el director de “Top Gun: Maverick”.

En la secuela de "Top Gun", Iceman -convertido de grande en almirante y comandante- jugó un rol clave para que Maverick (Cruise) pudiera seguir como piloto arriesgado y desobediente, pese que la Armada de Estados Unidos buscaba sacárselo de encima ante los cambios de paradigma en la sociedad, la política y la tecnología militar.

Como reflejo a su contraparte en la vida real, el propio Iceman le contaba a Maverick acerca de una enfermedad que lo tenía cerca de la muerte. Animó al héroe principal a seguir en la misión y a reconciliarse con Rooster (Miles Teller), el hijo de su fallecido amigo Goose.

El adiós de Val Kilmer en "Top Gun: Maverick" (2022)

La aparición de Val Kilmer culminó con la pareja abrazada y en un breve diálogo, Iceman bromeó con Maverick sobre quién era el mejor piloto. Más tarde, el personaje de Kilmer murió, y un funeral honró su memoria.

"It's time to let go" fue una de las frases de Val Kilmer en su breve cameo, con un Tom Cruise que le contestaba -como todos nosotros- "I don't know how".