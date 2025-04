Murió el actor Val Kilmer a los 65 años

Val Kilmer en "The Doors" (1991) Val Kilmer en "The Doors" (1991)

Después de su interpretación de El Rey Lagarto, Kilmer optó por papeles coprotagonistas que roban escenas en el western "Tombstone" (1993), "True Romance" (1993) y "Heat" (1995), de Michael Mann, una de las mejores películas de acción con ese asalto inolvidable en una historia donde compartió créditos con Al Pacino y Robert de Niro.

Embed - Street Shootout Heat

Como reemplazo de Michael Keaton, el siguiente papel protagónico de Val Kilmer llegó en "Batman Forever" (1995) de Joel Schumacher, que el actor inicialmente esperaba que fuera una versión radical del icónico superhéroe. Ese intento fracasó cuando Kilmer se dio cuenta de que pasaría gran parte de la película detrás de una máscara y envuelto en espuma, con un tono más juvenil y pop. "La trampa era el traje”, supo resumir el exigente actor sobre su decisión de ser el encapotado.

Val Kilmer en "Batman Forever" (1995) junto a Nicole Kidman Val Kilmer en "Batman Forever" (1995) junto a Nicole Kidman

Después de esta seguidilla de éxitos, Kilmer protagonizó la desastrosa adaptación de "The Island of Dr. Moreau" (1996), que fue el resultado perfecto de un rodaje infernal en Australia, un difícil Marlon Brando con la cara pintada de blanco al estilo kabuki y el director original reemplazado por John Frankenheimer.

“Me culparon de arruinar la película, aunque morí a dos tercios. Y la película es igual de mala cuando no aparezco", se defendió Kilmer.

"The Saint" (1997) fue su siguiente oportunidad para una franquicia. Fue un éxito de taquilla modesto, pero finalmente no generó secuelas.

Preocupación: Val Kilmer perdió muchos kilos e impresiona Val Kilmer, uno de los rostros prominentes del cine estadounidense de los 80 y 90

Entrados los 2000, Kilmer bajó el perfil de estrella y apenas se destacó en filmes como "Blind Horizon" (2003) o "Kiss Kiss Bang Bang" (2005).

A Kilmer le diagnosticaron cáncer de garganta en 2015. Un procedimiento en la tráquea realizado como parte de su tratamiento le dañó las cuerdas vocales y, posteriormente, tuvo dificultades para hablar. Esto, a su vez, le complicó un retorno a la actuación.

En 2021, la estrella, profundamente reservada, volvió al ruedo con un documental titulado "Val", que detallaba su vida y sus problemas de salud recientes. Su hijo narraba los hechos, en base a archivos audiovisuales que el propio actor grabó en sus rodajes. Se ganó el aplauso universal del público y la crítica (se puede ver en Amazon Prime Video).

La trayectoria de Kilmer tuvo un final conmovedor cuando repitió como Iceman en la gran "Top Gun: Maverick" (2022), de Joseph Kosinski. Su única escena resultó impactante y le dio un giro emocional a la película: "It's time to let go" fue una de las frases en su breve aparición, con un Tom Cruise que le contestaba -como todos nosotros- "I don't know how".