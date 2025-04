The Beatles: los cuatro actores para las cuatro películas que se estrenarán al mismo tiempo

Según declaró el cineasta de éxitos como "1917" y "007: Skyfall", "llevaba años intentando hacer una película, pero finalmente me rendí” porque sentía que “la historia era demasiado extensa para una sola película” y que una serie de televisión no le parecía del todo adecuada.

El lema oficial de "The Beatles — A Four-Film Cinematic Event" es: "Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios".

Y así será el plan a aplicar: habrá cuatro películas, de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los integrantes de The Beatles.

Lo curioso es que los cuatro filmes se estrenarán todos juntos, en abril de 2028, como si fuera una maratón en los cines.

Mendes aún no dijo cuál será el orden en que se lanzarán las películas (lo obvio sería empezar por Paul y John), pero sí mencionó que le tomará más de un año rodar las cuatro.

"Me están dando flashbacks de Avatar", bromeó el director de Sony, Tom Rothman, acerca del extenso cronograma que se viene para los cuatro actores y su director.

The Beatles. De izquierda a derecha: Joseph Quinn (George Harrison), Barry Keoghan (Ringo Starr), Harris Dickinson (John Lennon) y Paul Mescal (Paul McCartney) The Beatles. De izquierda a derecha: Joseph Quinn (George Harrison), Barry Keoghan (Ringo Starr), Harris Dickinson (John Lennon) y Paul Mescal (Paul McCartney)

Previo acuerdo con Apple, el acceso al catálogo completo de The Beatles permitirá que las películas capturen de manera auténtica la evolución musical del grupo de rock, desde sus inicios en The Cavern Club hasta su separación en 1970.

Vale recordar que entre 1964 y 1970 la banda protagonizó propuestas cinematográficas como "A Hard Day's Night", "Help!", "Magical Mystery Tour", "Yellow Submarine" y "Let It Be", esta última resucitada para "Get Back", la docuserie de Peter Jackson en 2021 para Disney+.