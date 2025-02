Murió el familiar de un participante de Gran Hermano: qué decisión tomaron sobre su aislamiento

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al revelar una noticia que generó polémica entre los seguidores de Gran Hermano . A través de su Instagram , el conductor de LAM confirmó que falleció la abuela de uno de los participantes y que la familia decidió que no se lo informen, por lo que continuará en aislamiento dentro de la casa.

" Polémica en GH. Murió la abuela de un participante y no se lo dijeron por decisión de la familia", expresó De Brito en sus redes sociales. Sin embargo, el periodista no especificó de qué jugador se trata ni brindó más detalles sobre la situación.

La decisión de la familia de no comunicarle la noticia al participante reavivó el debate sobre hasta qué punto el aislamiento del programa debe mantenerse en este tipo de circunstancias. No es la primera vez que en el reality ocurre algo similar: en ediciones anteriores, la producción consultó a las familias sobre si querían o no informar este tipo de noticias a los jugadores.