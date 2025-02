Crece el escándalo en Gran Hermano: el comentario de Martina sobre una nueva participante

“Estoy celosa. A Luca le encanta, yo lo vi cuando ella llegó. Luca le hizo así, la miró de arriba a abajo y puso una sonrisita. Yo no soy bolu... tampoco y yo ahí estaba pintada. Pintada y con los pelos así, no sé qué hacer, no. Encima me cae bien ella, es divina, me parece buena onda y todo. Pero no me gusta, quiero que se vaya. Estoy celosa”.

"Yo no puedo aguantar estos celos, odio ser celosa. No quería que me pase esto. Yo sabía que iba a entrar y me iba a poner celosa, yo sabía. Por eso no quería gustar de Luca, yo sabía. No me importa ella, me importa él, me importa que a él le gusta. No quiero verlo hablando con ella, me molesta."