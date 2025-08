Mariano Donoso, codirector de la primera biografía de Quino: "Él es tan universal como Borges"

image

Un mendocino universal

-¿Cómo evaluás la recepción de la gente?

- La gente está muy ávida de ver una película sobre Quino, porque se sabe muy poco de él. Fue una persona muy reservada. Se sabían cosas muy generales, como: es una persona tímida, es una persona reservada, es una persona muy abocada a su trabajo, piensa mucho las viñetas… pero nada más. Después no se sabía. De hecho, nos pasó también que, filmando en esos países, en España pensaban que Quino era español, y en Italia que era italiano. Entonces los fanáticos de Quino —que son millones en el mundo— están interesados en saber un poco más. Y espero que esta película logre ese cometido: un poquito, al menos. Es una película corta, de 75 minutos, donde solo habla Quino, la familia de Quino y los amigos más íntimos de Quino. Y hablan de él. No hay un análisis de la obra: es una biografía y una biogeografía, ya que viajamos por los lugares donde él vivió, buscando a esa gente y buscando esos lugares que lo inspiraban.

- ¿Y cómo será la recepción en los distintos públicos...?

- Espero que buena, dado que Quino puede abordar públicos distintos. Creo que es el ejemplo más famoso o más importante de la Argentina. Yo diría que está a la altura de Borges, que puede ser asimilado por distintas culturas y por todo el mundo, y tomado como propio. Creo que está en ellos dos esa universalidad que se ha logrado. De hecho, "Mafalda" es el libro más traducido a otros idiomas de la Argentina, lejos. Y es el libro más impreso de un escritor argentino en todo el mundo. Incluso, la genialidad de Borges no puede competir con la masividad de Quino. Y es impresionante, porque se siguen reimprimiendo. Ahora sale una nueva reimpresión completa en China, por ejemplo, con lo cual estamos hablando de tiras de millones de ejemplares.

- ¿A qué se deberá esa universalidad?

- Eso es algo inexplicable. Siempre que me lo han preguntado, no sé en qué reside la clave para poder expresar la razón de la universalidad de Quino y la manera en cómo todos los públicos pueden tomarlo como propio. Sobre todo de Mafalda. Hay algo genial ahí, que habrá que analizar, que habrá que ver. Hay algo que es argentino y hay algo que, evidentemente, es más que argentino, que nos excede completamente. O sea, tal vez es como "La muerte y la brújula", de Borges: es el cuento menos argentino, y eso lo convierte como en el prototipo de la argentinidad, finalmente. Pero bueno, espero que la película también sea recibida en todos lados con esas mismas ansias. Pero, bueno, en definitiva, el propósito de la película es dar a conocer aspectos íntimos de la vida de Quino, sobre todo con una entrevista inédita al mismo Quino del año 2014 que nosotros teníamos. Es decir, no es una teoría sobre Quino, sino es él mismo, y la gente de su círculo más íntimo, afectuoso, lo más cercano a su corazón, que hablan sobre su vida.

Un Quino desconocido

- ¿Había aspectos de su vida que no habían sido suficientemente explorados y te impulsaron a hacer esta película?

- Creo que ningún aspecto de la vida de Quino había sido lo suficientemente contado o lo suficientemente tratado. Hay un desconocimiento sobre él —no en el mal sentido, pero sí un desconocimiento producido por el mismo Quino sobre su vida— en el sentido de que no le interesaba eso. De hecho, en la misma entrevista él nos dice en un momento: "A mí no me interesa saber si a John Lennon le gusta la mermelada de naranja o de durazno; a mí me interesa su música". Era muy reacio a hablar de su vida privada.

- ¿Sabían que esa entrevista iba a ser la materia prima de algo más grande?

- No teníamos la menor intención de que esto que nosotros filmamos en el 2014 se transformara en su biografía. Pero bueno, lo fuimos convenciendo y finalmente la familia también nos ayudó muchísimo. Esta película no se puede concebir sin la familia Lavado Tejón. Y se transformó en la biografía oficial porque es la primera, básicamente. Habrá otras, seguramente, después. Pero bueno, en esta contamos con el apoyo y el amor de toda la familia, y con el mismo Quino, que nos brindó esa tarde de charla y esa última entrevista que dio —larga y muy íntima, muy relajada—. Como no teníamos la intención de hacer una película, eso permitió que nos relajáramos todos y habláramos de una manera muy familiar. Eso me parece que es una ventaja que ya nadie más va a tener, lamentablemente.