María Becerra recibió el alta médica y volvió a su casa junto a su pareja: "Sólo queda seguir sanando"

María Becerra en Olga María Becerra en Olga.

En sus palabras, dejó en claro la importancia de quienes la acompañaron durante este proceso crítico. El contexto no era sencillo: un embarazo ectópico no sólo implica riesgos físicos graves sino también un fuerte impacto emocional, algo que María Becerra no dudó en visibilizar a través de sus publicaciones.