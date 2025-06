Marcela Morelo presenta su Tour 2025: "Hay canciones que te marcan la vida"

Además de su carrera solista, Morelo ha colaborado con artistas como Celia Cruz, Franco De Vita, Rozalén, Carlos Rivera, Los Palmeras y Diego Torres. Participó en discos benéficos como Mujer, junto a Rocío Dúrcal y Ana Torroja, a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

En 2020, lanzó Tu mejor plan, un álbum de versiones eclécticas de temas populares (Ricky Martin, Gloria Estefan, Celia Cruz, Selena), reflejando su inclinación por reinterpretar con respeto clásicos ajenos, conectando generaciones.

MORELO en el REX-118.JPG Prensas y Comunicación LM

De jingles en bares a himnos populares

Antes de despegar, Marcela probó suerte grabando jingles y actuando en bares. Ese recorrido por la escena urbana porteña le permitió comprender el pulso del público y, sobre todo, influir en su repertorio . Ese aprendizaje se vio plasmado en su álbum debut, Manantial (1997), grabado junto a Lugo. Aquel disco histórico incluía “Corazón salvaje” y “La fuerza del engaño”, canciones que se convirtieron en himnos inmediatos no sólo en Argentina, sino también en Europa y América Latina. “Corazón salvaje” llegó incluso al top 6 en España. Gracias a este éxito, el álbum alcanzó el doble Disco de Platino y catapultó su carrera con reconocimientos como artista revelación en los Premios Gardel.

En esta entrevista con Los Andes, habla de su conexión con el público, con las generaciones más jóvenes de artistas y adelanta algo de su próximo disco.

— Venís vos de cerrar un 2024 tremendo, con una gira larga y un gran Rex agotado , ¿Cómo viviste ese final de año y cómo viene este?

—Sí, estuvo hermoso. De todos modos, lo tomo como puntapié inicial de todo lo que está sucediendo ahora. Fue un cierre por el año en sí que se termina, pero fue como un empujón para decir: "Che, esto vamos a hacerlo en todos lados, lugares donde no hemos ido nunca". Estoy haciendo una gira que es emocionalmente muy fuerte. Estoy yendo a lugares por primera vez a tocar en teatros: Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, por primera vez al Arena, por primera vez al Juan Victoria el día anterior a Mendoza, vamos a San Juan. Dentro de toda la cantidad de años, que ya son casi 30 desde la salida del primer disco y todo lo que pasó en el medio, cerramos un año 24, pero se creó esta gira que al principio me parecía una locura. Y después, bueno, se está dando lo que pasó esa noche en el Gran Rex, que fue una locura de bello, de emocionante, de energético, de vibra.

— ¿Qué implica esta nueva gira?

— Es una gira emocional para mí, la más emocional de todas. Estoy más grande, el tiempo pasa, y seguimos conservando nuestras ganas de seguir tocando, de seguir saliendo de gira, de llevar la banda. Vamos toda la banda. Entonces hay que estar. Y la vida es grande, tenemos muchas cosas, y todo eso como que cae una ficha.

— Sí, me imagino que las primeras giras son más adrenalínicas. Después, con el tiempo y la experiencia uno va valorando otras cuestiones.

—Claro. Y las canciones vivas. Fui a tocar a Tucumán, Jujuy y Salta. Todo lleno. Yo digo: "¿Qué pasó?" No vine nunca. A Tucumán sí fui varias veces, pero nunca al Mercedes Sosa. A Jujuy hacía años que no iba. Yo estaba temerosa. Y Salta también, por primera vez. Y se está dando algo que me sorprende, estamos muy contentos. Escuchar las historias de las personas también... En algún momento una canción fue parte de la vida de alguien, trae recuerdos, y todo eso. Entonces es como: "Wow, gracias".

— ¿Hay alguna anécdota del público mendocino que recuerdes por algún motivo?

—Sí, claro. Yo tengo una historia con Mendoza muy grande, muy larga. Fui percusionista de los Cumbia Pop, y cantaba. Recorrimos un montón de lugares, fui a un montón de bailes, de festivales. Después, el tiempo pasó y yo hice mi camino. Pero voy desde hace muchos años a la provincia. Amo esa provincia. Tiene mucho que ver con haberme encontrado con mi marido, que hace tantos años que trabajamos juntos. O sea, tengo un lazo relindo con la provincia. Tengo amigas. La madrina de mi hija es mendocina. Y hay un público que siempre está presente, recibo mensajes, y hay gente que está conectada. Es muy lindo eso.

— Tu colaboración con La T y La M fue un hit ¿Cómo surgió la idea de transformar “Lo mismo que a mí” en una cumbia y qué te pasó a vos al verla en el puesto número uno de tendencias?

—No lo hice yo. Esto surgió de los chicos. Te cuento cómo fue la situación. Un día, el año pasado, no me acuerdo el mes, después de la mitad del año, recibo un mensaje de mi sobrina con un TikTok: los chicos, La T y La M, Nico, cantando el tema. Y mi sobrina me dice: "Tía, mirá estos chicos, ¿Te pidieron autorización para cantar esta canción tuya?". Toda preocupada. Y le digo: "A ver, escucho... Está buenísima, amor". Le digo: "Está espectacular". "Sí, pero ¿Te dijeron si podían grabar?". "No, no pueden grabar, si la canción está ahí, la canción está". Bueno, pasó eso. Como anécdota te cuento que a los dos días me llama Mal, de la producción de ellos, para invitarme. Cero conexión de mi sobrina con ellos, lo único que hizo fue pasarme la info. Porque cuando me avisa el hombre este le digo: "Ah, lo acabo de ver". "Está buenísimo, te invitan los chicos, quieren que grabes con ellos". "¿En serio? Qué lindo. Bueno, dale. Obvio", le dije.

—Tremenda coincidencia ¿Qué pasó después?

—El lunes a las 11 de la mañana fui al estudio y nos conocimos. Tres bombonazos todos los que grababan: Puchi, los productores, los chicos. El lugar, el estudio, cómo lo usan, la consola, el micrófono, todas las lucecitas. Todo divino. Grabé y fue espectacular. Y a los dos días otra vez: "¿Cuándo podés grabar el video?" No sé. Fui a una casa, comimos un asado. El video fue un asado. Nos juntamos. Todo el equipo, re joven, diciéndome: "Tía Marce", porque se criaron con mi música. Fue una cosa de amor y de talento. ¿Viste cuando algo es inesperado? Bueno, esto no me lo esperaba para nada.

MORELO en el REX-12.JPG Prensas y Comunicación LM

— Además de la admiración mutua

—Y aparte tan jóvenes. Esta canción tiene 20 años. Cuando salió, ellos por ahí tenían 5 u 8 años. Entonces esa canción estaba sonando a full. Una canción te marca la vida. Nico, de The la Planta: “Mi mamá limpiaba la casa, subía las sillas arriba de la mesa, y ponía tu disco a full”. Ese recuerdo me lo dice mucha juventud.

— Después de 25 años de trayectoria, ¿Cómo encontrás el equilibrio entre reinventarte y mantener la esencia?

—Bueno, ahora me estoy re contra copiando, porque estoy haciendo un disco de las canciones que ya son conocidas, con otros artistas. Esto será para la siguiente entrevista porque no pienso adelantarte nada, pero ya tengo unas grabaciones con unos invitados divinos, que están dentro de mi entorno, que yo amo. Todos me dijeron que sí. Son muy hermosos artistas. Después hay algunas sorpresitas. Y después seguimos grabando. Hay canciones que todavía no tienen compañero. El disco se va armando. Llevo más de un año y medio trabajando en esto. Bueno, ahora en julio cerramos con una canción con dos artistas. Después de eso nos sentamos a mezclar, a escuchar, a compartir más para poder elegir algo que se pueda mostrar. Y después seguir con el resto de las canciones. Me copio de mí misma. Pero bueno, un mínimo anuncio de que hay algo que se viene.

— ¿Fecha probable? ¿Podés adelantar algo?

—No. Ahora en julio grabamos con dos artistas. Y después sí, ojalá que sea antes de fin de año.

— Ya en Tu mejor plan reversionaste grandes clásicos de la música latina junto a Los Palmeras, entre otros. ¿Qué te inspiró a volver sobre esas canciones que son de otros autores, pero a las que vos les diste tu impronta?

—Conviví con esas canciones en un momento de mi vida, cuando salía a tocar sola, un tiempo antes de sacar mi disco. Yo trabajaba, tenía que ganarme la vida, como suele hacerse en los pubs donde vas a tomar algo y hay alguien cantando. Me compré un teclado, me hacía mis pistas y me iba sola a cantar a muchos bares. Ese repertorio me acompañaba. En la pandemia, que fue tan fuerte, como teníamos el estudio en casa, mi marido me dijo: “¿Por qué no grabamos alguna de esas canciones?”. Así que la pandemia la pasamos con lo que yo llamo el arca de Noé, que fue el disco. Fue nuestra salvación, porque había música, y seguimos de algún modo haciendo cosas.

—¿Te sentís conectada con las nuevas generaciones? ¿Esto influye en tus decisiones musicales?

—Un poco sí. También me abre el panorama para poder grabar con otros artistas.

Por ejemplo, mi marido es el productor de Los Ángeles Azules, la banda de México, desde hace muchos años. Y todos los feats que han hecho desde el disco De Buenos Aires al mundo hasta ahora los hace mi marido en casa. Entonces, yo escucho a María Becerra, Nicki Nicole, Thiago PZK. Estoy escuchando ahora a full porque va a salir... te lo anticipo... va a salir. Está mal lo que estoy haciendo ¡Me van a matar! (Se ríe) Escucho, veo, mi marido me cuenta. Mis hijos también escuchan otras músicas, entonces vamos en el auto escuchando de todo. Y sí, estoy conectada.

— Cuando estás en el escenario, y ves la cara del público que cantan, y corean conmovido ¿Qué te genera? ¿Te preguntás qué habrá detrás de esa emoción? ¿Hay una reflexión tuya posterior al show?

—Mirá, yo considero que ahí está pasando algo. Está pasando algo que es lo que me está pasando a mí también. Yo estoy emocionalmente entregada. En los shows lo doy todo. Doy todo lo que tengo: mis canciones, la voz, la banda. La paso bien, me divierto, bailo, me quedo tranquila, canto una balada, canto a capella. Pasan cosas en los shows. Esa energía que a mí me emociona, y a todos los que estamos en el escenario. Y ahí es donde se vuelve diferente. Hay buena vibra, hay unión, no hay diferencias cuando estamos todos juntos en algún lugar... Yo siempre destaco eso. Estamos todos juntos, nadie sabe qué piensa el de al lado, y sin embargo no hay diferencia. Estamos todos bajo una misma energía, y eso es un momento sagrado para mí.

MORELO en el REX-120.JPG Prensas y Comunicación LM

La vida personal detrás del escenario

Marcela prefiere mantener su vida privada en segundo plano, pero su historia personal ha sido tan intensa como su carrera. Tras más de 15 años de relación, se casó en 2014 con Rodolfo Lugo y juntos adoptaron tres hermanos, proceso que ella describe como el momento más pleno de su existencia.

Es madre adoptiva de tres niños de entre 6 y 14 años (al 2022), y no duda en decir que esa experiencia la llenó de significado personal y la impulsó a crear un hogar configurado por el amor y el cuidado.

Una creadora incansable

Con once discos editados y más de 2.000 shows en vivo, Marcela reafirma su condición de artista popular en la tradición latinoamericana, cantando con honestidad y llevando su música a pueblos y teatros por igual. Lo define ella misma: “hacer música popular es caminar de ciudad en ciudad… me permite tener un vínculo inseparable con la gente” .

A lo largo de su carrera, recibió más de ocho premios Gardel, y hoy sus discos acumulan 94 millones de reproducciones solo en Spotify. Su compromiso es diario: composición constante, atención por su trabajo y el deseo de reinventarse sin perder su voz ni su identidad.

¿Qué viene después?

Morelo no planea bajar el ritmo. Tras cerrar el álbum de versiones, se encuentra grabando nuevas canciones con invitados especiales, adelantando un lanzamiento que promete estrenarse antes de fin de año. Y mientras tanto, sigue girando, componiendo y nutriendo su sonido de experiencias recientes. Su gira aniversario por sus 25 años marcó un antes y un después en su vínculo con el público, pero también impulsó una reinvención permanente .