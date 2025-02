Lo hizo de nuevo: Horacio Pagani se enteró en vivo de que volvió a ganar la lotería

En ese marco, Horacio reveló la fórmula de su éxito reciente: “Juego tres números solamente por vez. El 49 me salvó: 10.500 pesitos” . En el saldo total, el expanelista del programa “Estudio Fútbol” ganó 4.500 pesos, ya que había apostado seis mil .

A diferencia de la primera vez, Pagani y sus compañeros se lo tomaron de manera más tranquila, teniendo en cuenta que no fue una gran suma de dinero y que el periodista quedó en medio de un malentendido tras su eufórica reacción hace semanas.

Cuánto ganó Horacio Pagani en la Quiniela la primera vez

“Quiero aclarar por este medio que no gané la Lotería. No soy jugador, juego el importe de dos cafés. Esta vez se dio la jugada que acerté dos números, el 1717, pero cobré 240 mil ‘mangos’. Me están volviendo loco, creen que soy millonario, gané un poquitito“, expresó en un video que publicó en su cuenta de Instagram hace algunos días.